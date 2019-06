Madrid tăng cường an ninh cao độ trước trận chung kết cúp C1 100% Anh

Từ nhiều ngày qua, hàng chục ngàn cổ động viên Anh đã đổ về Madrid kéo theo bầu không khí lễ hội bóng đá tràn ngập nhưng đồng thời cả nỗi lo về an ninh cho chính quyền thành phố Madrid. Thủ đô Tây Ban Nha được đặt trong tình trạng báo động cao, chỉ dưới mức có khủng bố.

Thông tín viên RFI Pierre Chaperon tại Madrid tường thuật :

Biểu diễn ca nhạc, hoạt động vui chơi giải trí liên quan đến bóng đá… từ hôm thứ Năm (30/05), trung tâm thành phố Madrid đã sống trong không khí trận chung kết Cúp C1.

Hàng trăm con phố nhỏ đã biến thành những khán đài của cổ động viên. Christopher từ Liverpool đến từ đầu tuần, trên tay cầm ly bia, khen ngợi sự đón tiếp của Madrid. Anh nói :

« Không khí thật là tuyệt, ngày hôm nay cũng vậy. Chúng tôi chỉ còn chiến thắng tối thứ Bảy này và chúng tôi sẽ rất hài lòng trở về nhà. Với người Anh, chúng tôi không mấy khi nhìn thấy nắng… mà dù gì chúng tôi rất hạnh phúc… »

Đúng vậy nhưng với Madrid và Tây Ban Nha, còn một thách thức khác cho trận chung kết. Đó là vấn đề an ninh. Mọi biện pháp an ninh lớn đều được sử dụng : Một tàu lượn không người lái giám sát mọi biến động trong cổ động viên Anh. Khoảng 4700 nhân viên an ninh được huy động. Một con số kỷ lục, theo bà phó cảnh sát trưởng Madrid, Maria Garcia-Vera.

« Đó là các biện pháp an ninh quy mô lớn ở mọi cấp độ. Trận đấu này được coi là sự kiện nguy hiểm cao độ. Vì thế chúng tôi thiết lập phương tiện an ninh lớn không chỉ giới hạn trong thành phố Madrid. »

Giữa không khí hội hè và nỗi lo bạo lực bùng phát, thủ đô Tây Ban Nha hy vọng sẽ có một ngày hội bóng đá thực sự.