(AFP) - Đối tượng khủng bố Lê Quốc Bình bị kết án 6 năm tù. Tư Pháp Việt Nam ngày 28/05/2019 đưa ra thông báo kết án Lê Quốc Bình 6 năm tù về tội « khủng bố nhằm chống chính quyền » và tội « tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng ». Ngày 29/08/2018, bị cáo bị cảnh sát Việt Nam bắt giữ sau khi vượt biên từ Cam Bốt vào Việt Nam, mang theo 7 khẩu súng, cùng 500 viên đạn. Theo cáo trạng, Lê Quốc Bình bất mãn chính sách đền bù giải phóng mặt bằng của Nhà nước. Từ năm 2016, Bình sử dụng mạng xã hội Facebook để chia sẻ, bình luận nhiều nội dung tuyên truyền sử dụng vũ khí, chống Nhà nước, sau đó nhiều lần đi nước ngoài mua và cất giấu thiết bị quân dụng.

(Tempo) - Tổng thống Philippines thăm Nhật Bản. Vừa tiễn tổng thống Mỹ về nước, thủ tướng Shinzo Abe sẽ tiếp và làm việc với tổng thống Philippines Duterte vào ngày 31/05/2019. Lãnh đạo hai nước sẽ đề cập đến các chủ đề an ninh, hợp tác kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, đưa người lao động Philippines sang Nhật Bản, an ninh trên bán đảo Triều Tiên và Biển Đông. Tổng thống Duterte công du Nhật Bản bốn ngày, kể từ ngày 28/05. Ông sẽ tham gia Hội Thảo Nikkei về Tương lai châu Á, diễn ra ngày 31/05.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên : Nạn tham nhũng hoành hành. Trong báo cáo công bố ngày 28/05/2019, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cho biết để sống được, người dân Bắc Triều Tiên phải hối lộ ; tham nhũng trở thành « dịch bệnh » tại quốc gia khép kín này. Những người có chức quyền vòi tiền người dân, đe dọa truy tố hoặc giam giữ họ, đặc biệt là đối với những người làm kinh doanh. Bản báo cáo trên dựa theo lời kể của 24 người Bắc Triều Tiên đào tẩu, chủ yếu từ các tỉnh Ryanggang và Bắc Hamgyong, giáp biên giới với Trung Quốc.

(AFP) - Thảm sát người Rohingya : Bẩy quân nhân Miến Điện bị kết án được trả tự do trước thời hạn. Họ là những người duy nhất bị kết án trong vụ thảm sát người Rohingya theo Hồi Giáo ở bang Arakan năm 2017, khiến hơn 700.000 người phải chạy lánh nạn. Bị kết án 10 năm tù vào tháng 04/2018, thụ án chưa đầy một năm, bẩy quân nhân này đã được trả tự do, theo thông báo ngày 27/05/2019 của một quan chức quản lí trại giam. Hai nhà báo Miến Điện của Reuters điều tra về vụ thảm sát trên đã được ân xá sau hơn 500 ngày bị bắt giam.

(AFP) - Nhà sáng lập tổ chức bảo vệ nhân quyền Human Rights Watch Robert Bernstein qua đời thọ 96 tuổi tại New York ngày 27/05/2019. Ông là người thành lập tổ chức Human Rights Watch vào năm 1978, trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Bản thân ông, là người Do Thái, đã lên tiếng chỉ trích chính tổ chức Human Rights Watch có thành kiến với Israel vào năm 2009, 10 năm sau khi ông rời khỏi tổ chức.

(Reuters) - Malaysia « trả lại » 3.000 tấn rác thải nhựa cho các nước xuất. Đây là số rác nhập lậu, nằm trong 60 container đến từ 14 nước theo danh sách được bộ Môi Trường Malaysia nêu ngày 28/05/2019, trong đó có Pháp, Mỹ, Canada, Úc, Anh và Tây Ban Nha. Trở thành nước nhập khẩu rác thải nhựa thay thế Trung Quốc từ năm 2018, số nhà máy tái chế rác đã tăng gấp 10 tại Malaysia, trong đó có rất nhiều nhà máy không có giấy phép, gây hậu quả nghiêm trọng cho người dân địa phương.

(AFP) - Pháp : Thêm chi tiết về nghi phạm vụ nổ ở Lyon. Mohamed Hichem M., thanh niên 24 tuổi người Algeri, bị cảnh sát bắt ngày 27/05/2019, được đánh giá là « kiệm lời », « rất khép kín », không tỏ ra hợp tác với cảnh sát nên hiện vẫn chưa rõ động cơ gây án. Ban giám hiệu trường nơi nghi phạm nhận là sinh viên tin học khẳng định không có tên của nghi phạm. Bộ Nội Vụ Pháp ngày 28/05/2019 cho biết nghi phạm từng có nhiều visa lưu trú ngắn hạn, sau đó xin visa dài hạn để đăng kí học, nhưng đã bị từ chối.

(AFP) - Nữ sinh Greta Thunberg và diễn viên Arnold Schwarzenegger kết hợp vì khí hậu. Ngày 28/05/2019, tại một cuộc hội thảo vì khí hậu do diễn viên nổi tiếng Hollywood tổ chức tại Vienna, nữ sinh đấu tranh vì khí hậu người Thụy Điển đã kêu gọi nhân loại « thay đổi tất cả » trong cách sống và sản xuất để cố hạn chế hậu quả của biến đổi khí hậu. Hội thảo quy tụ đến 1.200 các lãnh đạo chính trị và các nhà nghiên cứu tại điện Hofburg, theo lời mời của cựu thống đốc bang California, gốc Áo. Ông cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo và các tập đoàn lớn « ngừng nói dối người dân về ô nhiễm môi trường và biến đổi khí hậu », cũng như đầu tư nhiều hơn « vào năng lượng xanh » cho tương lai.

(AFP) - Tham nhũng quy mô lớn trong ngành không gian-vũ trụ Nga. Trong bản cáo cáo được công bố vào giữa tháng 05/2019, lãnh đạo Ủy ban điều tra Alexandre Bastrykine cho biết « vài tỉ (rúp) đã bị ăn cắp » trong nội bộ tập đoàn nhà nước Roskosmos, nhiều lãnh đạo đang ngồi tù và một quan chức bỏ trốn ra nước ngoài. Từ nhiều năm nay, Nga tìm cách khôi phục ngành công nghiệp, từng là niềm tự hào của Liên Bang Xô Viết, nhưng nạn biển thủ công quỹ đầu từ cho ngành không gian đã làm hoen ố tham vọng của Nga.

(AFP) - Người ủng hộ tổng thống Mỹ tự xây tường biên giới với Mêhicô. Một cựu binh sĩ Mỹ hôm qua, 27/05/2019, bắt đầu tự xây một đoạn tường biên giới với Mêhicô. Đoạn tường này được xây nhờ khoản đóng góp trực tuyến từ những người hâm mộ tổng thống Trump. Ông Jeff Allen, định cư tại bang New Mêhico, là người đứng ra chỉ đạo thi công dự án này. Ông cũng cho biết kinh phí xây dựng đến từ công ty We Build the Wall (tạm dịch là Chúng Ta Xây Tường), trong hội đồng cố vấn có ông Steve Bannon, cựu cố vấn cực hữu của Donald Trump.

(AFP) - Bạo lực nổ ra trong tù Brazil, 40 người chết. Nhà chức trách Brazil ngày 28/05/2019 cho biết đã có ít nhất 40 người thiệt mạng tại 4 nhà tù phía Bắc Brazil do xung đột băng đảng. Được biết cả 40 tù nhân thiệt mạng đều bị bóp cổ mà chết, không có hung khí nào được phát hiện tại hiện trường.

(AFP) - Một người Nhật chết trên máy bay, vì nuốt 246 túi cocain. Ngày 27/05/2019, chính quyền Mêhicô thông báo công dân Nhật này bị chết trên chuyến bay từ Mêhicô về Narita (miền trung Nhật Bản) vào đêm 23 rạng sáng 24/05. Người này làm thủ tục xuất cảnh ở Bogota (Colombia) sau đó nối chuyến ở Mêhicô. Máy bay đã phải hạ cánh khẩn cấp ở sân bay Hermosillo, thủ phủ bang Sonora.

(RFI) - Nhật Bản : Một người đàn ông dùng dao đâm hành khách. Vụ tấn công xảy ra sáng 28/05/2019 ở một trạm xe buýt ở thành phố Kawasaki, ngoại ô Tokyo. Một nữ học sinh và một bậc phụ huynh bị chết và nhiều người khác bị thương. Hung thủ là một người đàn ông 28 tuổi cũng bị chết vì bị thương. Tổng thống Mỹ vừa rời Nhật Bản đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân.