(Reuters) – Lãnh đạo Hoa Vi kêu gọi Bắc Kinh không trả đũa Apple. Ông Nhậm Chính Phi (Ren Zhengfei), người sáng lập Hoa Vi, hôm 27/05/2019, khi trả lời phỏng vấn Bloomberg, tuyên bố phản đối các trừng phạt nhắm vào tập đoàn Mỹ Apple. Ông khẳng định : « Điều đó sẽ không xảy, và nếu có xảy ra, tôi cũng sẽ là người đầu tiên phản đối ». Ông Nhậm Chính Phi thừa nhận các trừng phạt của chính quyền Trump sẽ làm khiến Hoa Vi bị chậm chân 2 năm, so với các đối thủ, nhưng tập đoàn này sẽ nỗ lực phát triển các giải pháp thay thế, để có thể duy trì khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực điện thoại thông minh và công nghệ 5G.

(REUTERS) – Hồng Kông : Người dân tuần hành tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn. Hàng ngàn người đã đổ về trung tâm Hồng Kông ngày 26/05/2019, yêu cầu Trung Quốc phải nhận trách nhiệm vụ đàn áp phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn cách nay đúng 30 năm.

(AFP) – Peru và Ecuador : Động đất mạnh, một người chết. Cơn địa chấn mạnh 8 độ Richter xảy ra ngày 26/05/2019 vùng rừng Amazone, làm một người chết và 26 người khác bị thương. Tại thủ đô Lima của Peru, tình hình náo loạn, người dân hoảng sợ đổ ra đường giữa đêm khuya dưới trời mưa gió.

(AFP) – Irak : Bốn thánh chiến người Pháp bị kết án tử hình. Trong vòng hai ngày 26-27/05/2019, tòa án Irak đã tuyên hai bản án nghiêm khắc nhắm vào 4 công dân Pháp tham gia thánh chiến. Từ đây đến đầu tháng 6/2019 sẽ có 4 người Pháp bị đưa ra xét xử, nâng tổng số công dân Pháp bị kết án tại Irak lên 12 người.

(AFP) – Rumani : Lãnh đạo đảng cầm quyền bị phạt 3,5 năm tù. Ngày 27/05/2019, khiếu nại của lãnh đạo đảng cánh tả cầm quyền, ông Liviu Dragnea, được coi là người có đầy quyền lực tại Rumani, đã bị Tòa phúc thẩm nước này bác bỏ. Ông Dragnea bị buộc tội biển thủ công quỹ. Chính trị gia này có khả năng sẽ bị bắt giam ngay tức khắc.

(Reuters) - Việt Nam tiêu hủy lợn đề phòng dịch tả Châu Phi. Theo thông cáo của bộ Nông Nghiệp ngày 27/05/19, trong khoảng 2 tuần vừa rồi, đã có thêm 500 ngàn con bị tiêu hủy. Như vậy đến nay Việt Nam đã hủy, 1,7 triệu con lợn. Ca bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại Việt Nam được phát hiện vào tháng 2. Dịch bệnh đã lay lan ra 42 trên tổng số 63 tỉnh thành.

(Reuters) -Quan chức an ninh Mỹ và Đài Loan gặp mặt bất chấp căng thẳng với Trung Quốc. Theo thông cáo được đưa ra hôm 27/05/19, bộ Ngoại Giao Đài Loan, lãnh đạo an ninh quốc gia Lý Đại Duy đã có cuộc gặp mặt với cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton vào đầu tháng 5. Đây là cuộc họp đầu tiên giữa các quan chức an ninh cấp cao hai bên trong 4 thập niên vừa qua. Trong buổi họp báo hôm nay, 27/05, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết : "Trung Quốc vô cùng không hài lòng và kịch liệt phản đối" cuộc họp này.

(Reuters)- Tập đoàn ô tô Fiat Chrysler đề xuất sáp nhập với Renault. Kế hoạch được Fiat Chrysler công bố hôm nay, 27/05/19. Mục tiêu là trở thành liên doanh sản xuất xe hơi lớn thứ thứ 3 trên thế giới, dự tính sản xuất 8,7 triệu xe hàng năm. Kế hoạch đã được chính phủ Pháp đồng thuận.