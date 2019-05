Bầu Nghị Viện Châu Âu : Các đảng phái truyền thống lùi bước

Thông tín viên Pierre Benazet tường trình từ Bruxelles :

« Sự trỗi dậy của các đảng dân túy châu Âu, hay các đảng gần như là bài châu Âu, đã xảy ra nhưng rốt cục với tầm mức nhẹ hơn nhiều so với các dự đoán. Kết quả sơ bộ cho thấy các đảng phái này sẽ có thêm khoảng 15 ghế trên tổng số 751 ghế nghị sĩ. Đồng thời việc nước Anh rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu sẽ tước đi của nhóm chính trị này khoảng 30 ghế vốn của đảng chủ trương Brexit Anh Quốc do Nigel Farage lãnh đạo. Việc này làm giảm đi rất mạnh mức độ trỗi dậy của các đảng bi quan về châu Âu trong cuộc bầu cử Nghị Viện Châu Âu.

Hai đảng bảo thủ (Đảng Nhân Dân Châu Âu – PPE) và đảng Xã Hội-Dân Chủ là bên thua thiệt nhất trong cuộc bầu cử, bị mất tổng cộng hơn 70 ghế. Hệ quả là các đảng này mất đa số tuyệt đối trong Nghị Viện (điều lần đầu tiên xảy ra từ năm 1979).

Các đảng phái nói trên buộc phải tìm cách xây dựng các liên minh với hai đảng thực sự thắng lớn trong cuộc bầu cử. Cụ thể là đảng Xanh, giành được 20 ghế, và nhất là đảng Tự Do Dân Chủ với 40 ghế. Nhưng đảng Tự Do cũng sẽ mất 16 nghị sĩ Anh của đảng Tự Do-Dân Chủ, một khi Luân Đôn rời Liên Âu.

Việc phân chia lại số ghế nói trên khiến các đảng phái ủng hộ châu Âu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc đàm phán để chọn ra chủ tịch Uỷ Ban Châu Âu tương lai ».

Đảng bảo thủ PPE về đầu với 179 ghế (so với 217 ghế khóa trước). Đảng Xã Hội – Dân Chủ chỉ dành được 150 (so với 186 trước đó). Việc tìm kiếm đa số mới trong Nghị Viện đặt đảng Xanh, và đặc biệt là các nghị sĩ tự do thuộc Liên Minh Tự Do Dân Chủ vì Châu Âu (ADLE), vào trung tâm của cuộc chơi. Trong số hơn 40 ghế nghị sĩ mới mà đảng này vừa đắc cử, có 30 nghị sĩ đảng Nước Cộng Hòa Tiến Bước, cầm quyền tại Pháp.

Nghị Viện Châu Âu mới sẽ chính thức khai mạc ngày 02/06.

Hy Lạp : Đảng cầm quyền thất bại, muốn tổ chức bầu cử sớm

Đảng cánh tả cầm quyền Syriza của thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras thất bại nặng nề, bị đối lập Dân Chủ Mới (ND) dẫn trước hơn 10 điểm. Tối qua, thủ tướng Alexis Tsipras thông báo sẽ đề nghị tổng thống tổ chức bầu cử trước thời hạn ngay lập tức.

Đức : Đảng của Merkel ít phiếu kỷ lục, đảng Xanh về nhì

Đảng cầm quyền tại Đức cũng chịu thất bại đau đớn. Đảng trung hữu CDU-CSU của thủ tướng Merkel tuy tiếp tục là đảng đứng đầu nước Đức, nhưng chỉ thu được 28,4% phiếu, tỉ lệ thấp ở mức kỷ lục trong lịch sử đảng này. Ngược lại đảng Xanh nước Đức về thứ hai, với hơn 20% phiếu, vượt xa đảng Xã Hội – Dân Chủ (15,5%).