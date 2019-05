(Yonhap) - Hạt nhân Bắc Triều Tiên : Tổng thống Mỹ vẫn đặt niềm tin vào Kim Jong Un. Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên tiếp tục được bình luận trong chuyến công du Nhật Bản của tổng thống Mỹ Donald Trump.Trước khi đi đánh golf với thủ tướng Shinzo Abe, trên Twitter ngày 26/05/2019, tổng thống Mỹ tìm cách giảm bớt căng thẳng khi viết : « Bắc Triều Tiên đã bắn thử một vài vũ khí nhỏ. Điều này khiến một số người ở đất nước tôi, và một vài nước khác, phật lòng, nhưng tôi thì không ». Tổng thống Trump tiếp tục « tin chủ tịch Kim giữ lời hứa ». Vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên có thể nằm trong chương trình nghị sự ngày 27/05 với thủ tướng Abe, song song với hồ sơ thương mại.

(AFP) – Bảy bộ trưởng và cựu bộ trưởng trong nội các Anh chính thức tranh chức chủ tịch đảng Bảo Thủ. Tính đến ngày 26/05/2019, có thêm ba bộ trưởng thông báo ra ứng cử, gồm Dominic Raab (cựu bộ trưởng Brexit), Andrea Leadsom (cựu bộ trưởng Quan hệ với Nghị Viện) và Matt Hancok (bộ trưởng Y Tế). Bà Theresa May tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thủ tướng từ giờ đến ngày 20/07/2019, khi 100.000 thành viên của đảng Bảo Thủ bầu ra tân lãnh đạo trong số hai ứng viên cuối cùng được các nghị sĩ Bảo Thủ chọn trước.

(AFP) - Đại sứ Mỹ tại Trung Quốc kêu gọi Bắc Kinh đối thoại với đức Đạt Lai Lạt Ma hoặc với những người đại diện. Thông cáo của đại sứ quán Mỹ ngày 25/05/2019 cho biết đại sứ Terry Branstad đã đến tỉnh Thanh Hải (Qinghai) và vùng tự trị Tây Tạng từ ngày 19 đến 25/05, khu vực hạn chế đối với báo chí và giới ngoại giao, và gặp nhiều lãnh đạo cao cấp tôn giáo và văn hóa của vùng. Đại sứ Mỹ bày tỏ quan ngại về việc chính phủ Trung Quốc can thiệp vào tự do tín ngưỡng của người Tây Tạng theo Phật giáo, cũng như việc giao thông nối với vùng này bị hạn chế và thiếu thốn.

(RFI) - Ấn Độ : Đảng Quốc Đại thảm bại trong cuộc bầu cử Hạ Viện. Với chưa đầy 10% số phiếu, đảng Quốc Đại Ấn Độ, do gia đình Nehru-Gandhi điều hành, đã không trở thành đối trọng với đảng BJP của thủ tướng Modi. Ngày 25/05/2019, chủ tịch đảng Quốc Đại Rahul Gandhi xin từ chức nhưng ban chấp hành, do mẹ của ông Rahul đứng đầu, đã không được chấp nhận.

(AFP) - Chilê phá vỡ một đường dây nhập cư Trung Quốc bất hợp pháp. Cảnh sát Chilê ngày 25/05/2019 cho biết đường dây này đã đưa trót lọt vào Chilê 381 người Trung Quốc, với giá khoảng 5.000 đô la/ người. Chín người bị bắt, trong đó có hai cựu dân biểu và một công chức của bộ Ngoại Giao Chilê. Được đánh giá là mạng lưới buôn người lớn nhất trong lịch sử Chilê, nhóm này hoạt động từ năm 2016, cấp thư mời giả để người Trung Quốc có được visa trên danh nghĩa là doanh nhân đến đàm phán, ký hợp đồng làm ăn nhưng thực ra là để ở lại Chilê.

(AFP) - Trung Quốc : Ít nhất 10 người chết, 19 người bị thương vì khí CO2. Tai nạn xảy ra ngày 25/05/2019 do một sự cố từ hệ thống phòng chống cháy nổ của tàu hàng mang tên Phúc Kiến (Fujian Shipping), khi đang được sửa chữa ở cảng Longya, tỉnh Sơn Đông. Kết quả điều ra sơ bộ cho thấy thủy thủ đoàn không tôn trọng quy trình an toàn. Các vụ tai nạn hóa chất không phải là hiếm ở Trung Quốc, nơi tiêu chuẩn an toàn thường không được áp dụng.

(AFP) – Đại diện của tổng thống Maduro và của nhà đối lập Venezuela lần đầu tiên gặp nhau vào tuần tới tại Oslo. Lãnh đạo đối lập Venezuela, Juan Guaido ngày 26/05/2016 thông báo về sự kiện này. Tin trên đã được bộ Ngoại Giao Na Uy xác nhận. Cách nay hai tuần, phái đoàn của tổng thống Maduro và phe đối lập đã có mặt tại Oslo, nhưng đôi bên đã không trực tiếp đối thoại.

(AFP)- Giải quần vợt Roland Garros tại Pháp 2019 mở màn. Cuộc tranh tài mở ra từ ngày 20/05/2019 đến hết ngày 09/06/2019. Trong trận đầu tiên của mùa thi đấu trên sân nền đất này ở ngoại ô Paris, tay vợt Đức, Angelique Kerber- từng là nữ vận động viên số 1 thế giới, đã bị loại. Đối thủ của Kerber là vận động viên Nga, Anastasia Potapova. Cô hiện đứng thứ 81 trong bảng xếp hạng thế giới.