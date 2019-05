Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ chức

Ngày 24/05/2019, trong một bài diễn văn ngắn, với giọng xúc động, gần như không cầm được nước mắt, thủ tướng Anh Thereasa May thông báo sẽ từ chức chủ tịch đảng Bảo Thủ, tức là từ chức lãnh đạo chính phủ, trong 2 tuần nữa, vào ngày 07/06, sau khi thất bại trong việc thuyết phục Nghị Viện thông qua thỏa thuận ký với Bruxelles về Brexit.

Bà Theresa May đã lên làm thủ tướng thay thế ông David Cameron vào tháng 7 năm 2016, ngay sau khi cử tri Anh Quốc bỏ phiếu thuận cho việc rời khỏi Liên Hiệp Châu Âu trong cuộc trưng cầu dân ý ngày 23/06/2016.

Nhưng thỏa thuận Brexit mà thủ tướng May đạt được với Liên Hiệp Châu Âu đã ba lần bị các dân biểu Hạ Viện Anh bác bỏ, buộc chính phủ Luân Đôn phải dời ngày Brexit đến trễ nhất là 31/10/2019 thay vì 29/03/2019 như dự kiến ban đầu. Thứ Ba vừa qua, bà Theresa May đã đề nghị một kế hoạch « cơ may cuối cùng » mong thoát khỏi bế tắc hiện nay, thế nhưng văn bản này bị đối lập cũng như một số người trong đảng Bảo Thủ chỉ trích.

Như vậy bà là một trong những thủ tướng Anh có nhiệm kỳ ngắn nhất kể từ Đệ Nhị Thế Chiến. Người kế nhiệm bà Theresa May trước hết phải được bầu làm chủ tịch đảng Bảo Thủ, rồi mới được nữ hoàng Elizabeth II bổ nhiệm làm thủ tướng. Nhân vật được coi là có triển vọng nhất hiện nay là cựu ngoại trưởng Boris Johnson, một người ủng hộ Brexit hết mình.

Từ Luân Đôn, luật sư Hoàng Đức Thắng giải thích những lý do khiến thủ tướng Theresa May phải từ chức :