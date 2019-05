Yonhap) – Hàn Quốc cho phép các công ty đến Kaesong. Bộ Thống Nhất Hàn Quốc hôm 17/05/2019 thông báo sẽ cho phép một nhóm chủ doanh nghiệp đến khu kỹ nghệ Kaesong tại Bắc Triều Tiên, lần đầu tiên từ khi khu này bị đóng cửa vào năm 2016. Khoảng 200 công ty có nhà máy tại đây đã nhiều lần đưa ra yêu cầu này để kiểm tra tình trạng thiết bị tại chỗ, sau khi bị đột ngột buộc ngưng hoạt động.

(AFP) – Giải cứu bốn con tin châu Á tại Libya. Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hôm 17/05/2019 loan báo đã giải cứu được ba kỹ sư người Philippines và một người Hàn Quốc, bị bắt cóc hồi tháng 7/2018 tại Libya, nhờ có sự trợ giúp của thống chế Khalifa Haftar. Cả bốn người châu Á này làm việc tại một dự án thủy điện của chính quyền Libya, đã được đưa về Abou Dhabi trước khi hồi hương.

(AFP) – Trung Quốc nhận dạng khuôn mặt cả gấu trúc. Tân Hoa Xã hôm 17/05/2019 khoe rằng Trung Quốc đã triển khai một ứng dụng giúp các nhà khoa học nhận ra được từng con gấu trúc (panda) một, nhờ công nghệ nhận diện. Một cơ sở dữ liệu gồm trên 120.000 tầm hình và 10.000 video về gấu trúc khổng lồ cũng đã được thiết lập, để giúp nhận dạng khuôn mặt của từng con gấu.

(AFP) – Tàu chở hàng bị Mỹ chận giữ, Bắc Triều Tiên cầu cứu LHQ. Trong một lá thư gởi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, ông Antonio Guterres, ngày 17/05/2019, Kim Song – đại diện thường trực của Bắc Triều Tiên ở Liên Hiệp Quốc, kêu gọi Liên Hiệp Quốc can thiệp « khẩn cấp » nhằm thu hồi lại chiếc tàu hàng bị Mỹ chận giữ. Theo Bình Nhưỡng, hành động chặn giữ tầu chở dầu của Mỹ là « một hành vi bất hợp pháp và quá đáng ». Hành vi này « cho thấy rõ Hoa Kỳ quả thật là một quốc gia xã hội đen không chút màng tới các luật lệ quốc tế »

(AFP) – Indonesia phá vỡ một mạng lưới khủng bố. Theo cảnh sát Indonesia ngày 17/05/2019, tổng cộng có 29 người bị bắt giữ. Những người này bị nghi ngờ có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo Daech và có âm mưu thực hiện một vụ khủng bố vào thời điểm thông báo kết quả tổng tuyển cử được dự kiến trong tuần tới. Tính từ đầu năm đến nay, an ninh Indonesia đã bắt giữ tổng cộng 60 người trong các chiến dịch chống khủng bố trên toàn quốc.

(AFP) – Liên Hiệp Quốc và Bangladesh cấp thẻ căn cước cho người tị nạn Rohingya. Phát ngôn viên Cao Ủy Tị Nạn Liên Hiệp Quốc trong buổi họp báo ngày 17/05/2019 cho biết đã cấp thẻ căn cước cho hơn 250.000 người Rohingya, đang tị nạn tại Bangladesh. Tờ giấy này sẽ cho phép họ trở về Miến Điện một khi điều kiện cho phép.

(AFP) – Căng thẳng vùng Vịnh : Hoa Kỳ cảnh báo các hãng hàng không « thận trọng ». Theo Cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang Mỹ ngày thứ Năm 16/05/2019, nguyên nhân là do các « hoạt động quân sự và căng thẳng chính trị gia tăng trong khu vực ». Cơ quan này còn cảnh báo nguy cơ hệ thống định GPS và các hệ thống liên lạc bị gây nhiễu. Khuyến nghị đưa ra sau khi tổng thống Mỹ điều hàng không mẫu hạm đến vùng Vịnh, đồng thời cho rút các nhân viên ngoại giao không thiết yếu tại Irak, với lý do có nhiều mối đe dọa từ các nhóm vũ trang Irak do Iran hậu thuẫn.

(RFI) – Pháp : Áo Vàng hồi 27 hụt hơi, sau sáu tháng rầm rộ phản đối. Ngày 18/05/2019 là đúng 6 tháng nổ ra phong trào Áo Vàng tại Pháp, phản đối đời sống đắt đỏ, sưu thuế cao. Thế nhưng, trong ngày thứ Bảy xuống đường thứ 27 liên tiếp này, phong trào Áo vàng có dấu hiệu suy yếu rõ rệt. Kiệt sức và e ngại bạo lực là nguyên nhân chính giải thích cho tình trạng « hụt hơi » này.

(AFP) -Tuần hành chống Monsanto tại nhiều nước

Hôm nay 18/05/2019 nhiều người đã xuống đường tại Paris và khoảng vài chục thành phố khác trên thế giới, để chống lại các tập đoàn hóa chất nông nghiệp, đặc biệt là Monsanto. Đây là năm thứ bảy liên tiếp diễn ra các cuộc tuần hành phản đối phương pháp thâm canh quá mức dựa vào phân bón hóa học, gây ảnh hưởng tai hại cho đa dạng sinh thái và sức khỏe các nhà nông. Tại Pháp, ba yêu sách được đưa ra gồm : hỗ trợ các nông dân sản xuất theo phương pháp sinh thái, cấm sử dụng chất glyphosate, hạn chế vận động hành lang. Cuộc tuần hành tại Paris có sự tham dự của bà Trần Tố Nga, nạn nhân chất độc da cam - mà Monsanto là một trong hai nhà cung ứng lớn nhất cho quân đội Hoa Kỳ trong thời chiến tranh Việt Nam.