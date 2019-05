Donald Trump muốn ưu tiên cho người nhập cư có trình độ cao

Hôm qua 16/05/2019 tổng thống Mỹ đã trình bày kế hoạch cải cách chế độ nhập cư nhằm bảo đảm an ninh biên giới, siết chặt quy chế tị nạn, và đặc biệt ưu tiên cho người nhập cư có năng lực thay vì đoàn tụ gia đình. Tuy nhiên dự luật này khó có cơ may được Quốc Hội thông qua.

Hiện nay 60% người nhập cư hợp pháp vào Hoa Kỳ là nhờ quan hệ gia đình, chỉ có 12% do năng lực, và ông Donald Trump muốn nhấn mạnh đến yếu tố kỹ năng. Từ Washington, thông tín viên Anne Corpet cho biết thêm chi tiết :

« Ông Donald Trump tuyên bố : Người Mỹ có thể hoàn toàn tin tưởng, với kế hoạch này an ninh biên giới sẽ được bảo đảm. Đây là lời hứa thường xuyên của tổng thống, và ông cũng muốn cải cách toàn bộ quy chế nhập cư hợp pháp, để ưu tiên cho những người lao động có tay nghề cao.

Tổng thống Mỹ nói tiếp : Với các quy định phi lý hiện nay, chúng ta không thể dành ưu tiên cho một bác sĩ, một nhà nghiên cứu hay các sinh viên giỏi nhất. Chúng ta phân biệt đối xử đối với các thiên tài, chúng ta phân biệt đối xử với những người lỗi lạc nhất. Tình trạng này sẽ không còn nữa khi dự luật được thông qua, và hy vọng sẽ được bỏ phiếu một cách nhanh chóng nhất.

Nhưng ông Trump cũng biết rằng một dự luật như thế khó có cơ hội được Quốc Hội đồng ý, đặc biệt là Hạ Viện đang do đối lập nắm giữ.

Donald Trump khẳng định : Nếu vì lý do này hay lý do khác mà chúng ta không thuyết phục được phe Dân Chủ thông qua dự luật dành ưu tiên cho người có năng lực và bảo đảm an ninh cao độ, chúng ta sẽ thực hiện ngay lập tức sau bầu cử một khi chúng ta chiếm lại được Hạ Viện, duy trì Thượng Viện, và tất nhiên là chức tổng thống ».

Nhập cư vốn là đề tài chính trong chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump hồi năm 2016, và tiếp tục là chủ đề quan trọng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ».