(AFP) - Hồng Kông : Một cựu lãnh đạo phong trào Dù Vàng bị tù một tháng. Thủ lĩnh trẻ tuổi của phong trào Dù Vàng Hoàng Chi Phong (Joshua Wong), 22 tuổi, bị bắt giam ngày 16/05/2019, sau khi một tòa án Hồng Kông chỉ chấp nhận giảm bản án 3 tháng tù, được đưa ra hồi năm 2018, xuống còn một tháng. Hoàng Chi Phong là một hình tượng tiêu biểu của phong trào Dù Vàng đòi dân chủ tại Hồng Kông năm 2014, chống lại can thiệp của Bắc Kinh.

(AFP) - Tổng thống Mỹ sẽ gặp đồng nhiệm Hàn Quốc tháng Sáu. Nhà Trắng, hôm 15/05/2019, cho biết ông Trump sẽ đi Hàn Quốc và gặp tổng thống Moon Jae In để thảo luận về hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên, hiện đang rơi vào bế tắc. Đây sẽ là lần đầu tiên hai nguyên thủ Mỹ - Hàn hội kiến, kể từ khi thượng đỉnh Trump - Kim tại Hà Nội đổ vỡ. Hai bên sẽ « tiếp tục hợp tác chặt chẽ, để đạt được mục tiêu Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn và điều này phải được kiểm chứng một cách chắc chắn ».

(AFP) - Ottawa đòi Bắc Kinh trả tự do ngay lập tức cho hai công dân Canada. Ngày 16/05/2019, Trung Quốc chính thức thông báo bắt giữ hai ông Michael Kovrig và Michael Spavor. Trên thực tế, hai người này đã bị bắt từ tháng 12/2018 sau vụ Ottawa bắt giữ giám đốc tài chính tập đoàn Hoa Vi theo yêu cầu của Mỹ. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc nhà cựu ngoại giao Kovrig bị tình nghi « thu thập một số bí mật quốc gia và thông tin tình báo » của Trung Quốc để cung cấp cho nước ngoài. Còn ông Spavor thì bị nghi ngờ « đã đánh cắp và chuyển những bí mật quốc gia của Trung Quốc cho nước ngoài ».

(AP) - Philippines triệu hồi đại sứ và lãnh sự tại Canada về nước. Trong một thông điệp trên mạng Twitter vào hôm 16/05/2019, ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin cho biết Manila chỉ duy trì một số lượng nhân viên ngoại giao giới hạn tại Canada cho đến khi nào Ottawa đồng ý « nhận lại lượng rác lớn của họ ». Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã kỳ hạn cho Canada đến ngày 15/05 phải nhận lại các container mà họ đã chở qua Philippines trong những năm trước đây.

(RFI) - Đức và Hà Lan loan báo tạm hoãn công tác huấn luyện quân sự tại Irak. Theo lý do được phát ngôn viên bộ Quốc Phòng Đức đưa ra ngày 15/05/2019, đây chỉ là một biện pháp nhằm đề cao cảnh giác vào lúc tình hình nóng lên trong khu vực. Cùng ngày, chính phủ Hà Lan cũng loan báo quyết định tương tự vì lý do an ninh.

(Reuters) - Donald Trump công bố dự án xây dựng lại chính sách nhập cư của Mỹ. Tổng thống Mỹ dự kiến công bố dự án này vào ngày 16/05/2019. Theo một số quan chức chính quyền Mỹ, đường hướng chính của dự án này là ưu tiên người lao động nước ngoài nói tiếng Anh, và được một công ty Mỹ sẵn sàng tuyển mộ. Cho đến nay, luật pháp nước Mỹ về nhập cư vẫn ưu tiên cho việc « đoàn tụ gia đình ». Khoảng hai phần ba trong số những người được nhận « thẻ xanh » (thẻ định cư) có thân nhân tại Mỹ.

(AFP) - Thị trưởng New York thông báo ra tranh cử tổng thống Mỹ. Ngày 16/05/2016, Bill de Blasio qua mạng YouTube cho biết sẵn sàng « thách thức » Donald Trump trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2020. Nhiều thăm dò dư luận tới nay bất lợi cho ông de Blasio.

(AFP) - Hàn Quốc rút đơn đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2023. Ngày 15/05/2019, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc quyết định không tham gia vào cuộc đua, với lý do tập trung vào việc cùng với Bắc Triều Tiên làm ứng cử viên đăng cai tổ chức giải Vô địch Bóng đá nữ, diễn ra cùng năm. Như vậy, hiện tại chỉ còn Trung Quốc là ứng cử viên duy nhất đăng cai Cúp bóng đá châu Á 2023.

(AFP) - Bầu cử châu Âu : Các ứng cử viên đảng cầm quyền Pháp tham gia sáng kiến đối thoại kéo dài 12 giờ. Chủ Nhật 19/05/2019, tức một tuần trước bầu cử, đảng cầm quyền Nước Cộng Hòa Tiến Bước tung ra sáng kiến « 12 giờ để lựa chọn ». Đối thoại với cử tri sẽ được truyền đi trực tiếp trên mạng Facebook, từ 8 giờ sáng đến 20 giờ, tương đương với thời gian bỏ phiếu tuần tới. Tham gia vào cuộc đối thoại, ngoài các ứng cử viên của đảng, sẽ có nhiều bộ trưởng, và không loại trừ tổng thống Macron.

(AFP) - Ban nhạc Rolling Stones lưu diễn bắc Mỹ từ ngày 21/06 - 31/08/2019. Giới hâm mộ tại Mỹ và Canada thở phào nhẹ nhõm khi hay tin ca sĩ chính của nhóm Rolling Stones là Mick Jagger đã bình phục sau đợt mổ tim hồi tháng 03/2019. Trong một đoạn video ngắn công bố hôm 16/05/2019, Mick Jagger cho biết ông « nóng lòng » trở lại sân khấu.

(AFP) - Nữ hoàng nhạc pop, Madonna trình diễn trong đêm nhạc hội Eurovision. Đài truyền hình nhà nước Israel ngày 16/05/2019 tiết lộ vừa ký hợp đồng với Madonna. Cô sẽ trình diễn trong đêm trao giải chung kết cuộc thi ca nhạc Eurovision 2019 tổ chức tại Tel Aviv thứ Bảy 18/05. Madona và một phái đoàn 135 người, trong đó có dàn đồng ca 40 người, 25 vũ công, đã « đổ bộ » Israel.