Venezuela : Juan Guaido cho biết đã móc nối với Lầu Năm Góc

Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu tại cuộc biểu tình tuần hành ở Caracas, tổng thống tự phong của Venezuela xác nhận là đã « chỉ thị cho đặc sứ Carlos Vecchio gặp gỡ ngay lập tức với Bộ Tư Lệnh Phía Nam của Hoa Kỳ (Southcom) và đô đốc của bộ tư lệnh này để thiết lập mối quan hệ trực tiếp ».

Ông Guaido giải thích thêm : « Ngay từ đầu, chúng tôi đã nói rằng sẽ vận dụng tất cả các nguồn lực để tạo nên áp lực. »

Tuyên bố của ông Guaido được đưa ra sau khi ông đã tiết lộ trên báo chí là có « nhiều khả năng » ông chấp nhận sự can thiệp của quân đội Mỹ nếu được Washington đề nghị.

Phải nói là hôm qua, Juan Guaido đã phải cố gắng động viên người biểu tình, trước một đám đông có vẻ thưa thớt hơn những lần biểu tình trước đây. Sau vụ nổi dậy võ trang bất thành vào tuần trước, dân chúng Venezuela cảm thấy mờ mịt về tương lai của phong trào đối lập. Trong số những người ủng hộ ông Guaido, tranh luận đã bùng lên về việc nên hay không nên nhờ Mỹ can thiệp quân sự vào Venezuela.

Đặc phái viên RFI Vladimir Vichith và Oriane Verdier tại Caracas tường trình :

Tổng thống tự phong Juan Guaido đã phát biểu từ trên bục trước một đám đông người biểu tình không lớn lắm. Ông khẳng định là có nhiều phương án khác nhau, nhưng đối với một số ủng hộ viên có mặt trong cuộc biểu tình, chỉ có duy nhất một giải pháp khả thi: Đó là sự can thiệp võ trang của quốc tế vào Venezuela để dẹp chế độ Maduro.

Một người tên Juan cho biết : « Một mình dân Venezuela không thể làm gì để chống lại chế độ này. Chúng tôi rất cần đến sự can thiệp của quân đội quốc tế, do Hoa Kỳ và NATO lãnh đạo, tập hợp tất cả các quốc gia muốn can thiệp quân sự vào Venezuela. Đó là lối thoát duy nhất và hy vọng duy nhất của chúng tôi ».

Khi nghe thấy Juan nói như vậy, một người bên cạnh tên là Sergio tỏ vẻ rất hoài nghi. Can thiệp quân sự hay không là điều được anh và bạn bè thường xuyên tranh luận mỗi ngày, và thất bại của mưu toan nổi dậy quân sự của Juan Guaido ngày 30 tháng 4 vừa qua chỉ làm tăng thêm những bất đồng.

Theo Sergio, anh không tin vào giải pháp can thiệp quân sự, mà cho rằng vẫn còn có thể đàm phán. Cho đến nay, nhiều cố gắng thương thảo đã thất bại, nhưng ít ra là đàm phán đã mở ra. Điều đó, theo Sergio, đã phân hóa chế độ Maduro nhiều hơn là phong trào đối lập.

Về phần mình, vào hôm qua, ông Juan Guaido cho biết sẽ tiếp tục nói chuyện với các thành viên quân đội Venezuela. Ông tuyên bố là một giải pháp đã gần kề, thông qua đối thoại với các tác nhân trong nước và ngoài nước. Thế nhưng ông vẫn nhắc đến khả năng Mỹ can thiệp quân sự.