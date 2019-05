(AFP) – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc : Cuộc chiến Khí hậu đang « chệch hướng ». Trong chuyến công du các đảo quốc Nam Thái Bình Dương hôm nay, 12/05/2019, người đứng đầu Liên Hiệp Quốc khẳng định : « Khắp nơi, hàng loạt bằng chứng cho thấy nhân loại không trên đường đi đến các mục tiêu của Thỏa thuận khí hậu Paris 2015 », giới hạn nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5-2°C so với thời tiền công nghiệp. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cũng nhấn mạnh đến vi trí tuyến đầu của các đảo quốc nhỏ, bởi đây chính là những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu.

(AFP) – Khoảng cách giàu - nghèo tăng ở châu Âu, nhưng vẫn ở mức thấp hơn so với các nơi khác trên thế giới. Bất bình đẳng tăng mạnh nhất ở khu vực Đông Âu, nhất là Bulgari, sau đó là các nước cùng Baltic (Lituani, Lettonia và Estonia). Rumani và Anh Quốc cũng nằm trong nhóm 10 nước bất bình đẳng nhất. Ngược lại, Slovakia, Slovenia và CH Séc là những nước có khoảng cách giàu nghèo thấp nhất, rồi đến các nước Bắc Âu, Bỉ, Hà Lan và Áo.

(NHK) – Hội nghị các bộ trưởng Nông Nghiệp của Nhóm G20 khép lại sau hai ngày làm việc. Các bộ trưởng hôm nay 12/05/2019 kết thúc hai ngày hội đàm tại Niigata, miền trung Nhật Bản, và thông qua tuyên bố chung, kêu gọi các nước thành viên đóng vai trò hàng đầu trong việc sử dụng trí thông minh nhân tạo và các công nghệ khác để nâng cao năng suất và nỗ lực giảm lãng phí thực phẩm.

(AFP) – Pháp : Phong trào Áo Vàng « tụt dốc » mạnh trong ngày biểu tình tuần thứ 26. Theo số liệu chính thức của bộ Nội Vụ chiều tối hôm qua 11/05/2019, trên toàn nước Pháp, chỉ có 18.600 người Áo Vàng xuống đường biểu tình, còn ở Paris có khoảng 1.200 người tham gia. Đây là con số thấp nhất kể từ khi phong trào biểu tình của Áo Vàng bắt đầu vào ngày 17/11/2018. Biểu tình diễn ra khá ôn hòa, trừ một số vụ xô xát ở hai thành phố lớn Lyon và Nantes.

(Yonhap) – Trang web tuyên truyền của Bắc Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp Kaesong. DPRK Today hôm 12/05/2019 nhấn mạnh vấn đề này không cần có sự đồng ý của chính quyền Mỹ. Hàn Quốc cũng muốn mở lại khu công nghiệp Kaesong và tái khởi động chương trình du lịch trên núi Kumgang, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho tiến trình hòa bình, nhưng đang vấp phải lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào Bình Nhưỡng.

(Reuters) – Cuba: Lễ hội LGBT được tổ chức mà không được phép của chính quyền. Lễ hội LGBT do các hiệp hội bảo vệ quyền của người đồng tính và chuyển giới tổ chức hôm qua 11/05/2019 trên đường phố ở thủ đô La Habana. Hơn 1.000 người tham gia, nhưng bị lực lượng an ninh bắt giải tán. Ít nhất 3 nhà hoạt động bị cảnh sát bắt giữ. Tại Cuba, chính quyền chủ yếu cho tuần hành ăn mừng Cách Mạng 1959 hoặc phản đối Mỹ. Lễ hội LGBT là cuộc tuần hành lần thứ hai không phải do các tổ chức của nhà nước tiến hành. Cuộc tuần hành lần đầu là nhằm phản đối sự đối xử tàn nhẫn với động vật, được tổ chức hồi tháng 04/2019.

(Reuters) – Tư lệnh Vệ Binh Cộng Hòa Iran lên án Mỹ tiến hành « chiến tranh tâm lý ». Người phát ngôn của Vệ Binh Cộng Hòa Iran, hôm nay, 12/05/2019, cho biết tư lệnh lực lượng này cho rằng việc Hoa Kỳ điều động các phương tiện quân sự tới lui trong vùng trong thời gian vừa qua rút cục có một điểm chung là gây áp lực tâm lý. Hôm thứ Sáu 10/05, bộ Quốc Phòng Mỹ cho phép triển khai thêm tên lửa Patriot tại Trung Đông. Quyết định được đưa ra sau khi Hoa Kỳ đưa một nhóm tàu chiến và nhiều oanh tạc cơ tới khu vực Vịnh Persic. Cố vấn an ninh quốc gia John Bolton khẳng định đây là một tín hiệu rõ ràng là mọi hành động tấn công của Iran nhắm vào các vị trí của Mỹ và đồng minh sẽ bị trừng phạt.