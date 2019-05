(AFP) – Ba nhà tranh đấu Thái Lan mất tích : Thân nhân lo ngại. Trong lúc, chính quyền Thái Lan bác bỏ việc ba nhà tranh đấu Chucheep Chivasut, Siam Theerawut và Kritsana Thapthai bị giam giữ. Hôm nay, 11/05/2019, AFP cho hay, thân nhân những người mất tích tỏ ra rất lo ngại. Theo mẹ của Siam Theerawut, bà đã không có tin của con trai từ nhiều tháng nay. Tổ chức nhân quyền HRW cho rằng họ có thể bị bắt giữ tại Việt Nam đầu năm 2019, do « nhập cảnh bất hợp pháp », khi ba người này tìm cách trốn chạy sự truy đuổi của chính quyền quân sự Thái Lan. Lo ngại càng lớn hơn, khi công luận biết được thi thể của hai nhà ly khai Thái Lan, tị nạn tại Lào, đã được tìm thấy trên dòng Mêkông.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi Nga ngừng chiến dịch tấn công tỉnh Idlib. Hôm qua, 10/05, chính quyền Ankara kêu gọi Nga và chính quyền Damas ngừng chiến dịch tấn công vào các khu vực phía tây bắc tỉnh Idlib, do các lực lượng thánh chiến Hồi Giáo kiểm soát. Theo bộ trưởng Quốc Phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch này vi phạm thỏa thuận Astana. Thỏa thuận này cho phép duy trì một vùng đệm, nhằm tránh xung đột leo thang. Chiến sự ác liệt tại hai tỉnh Idlib và Hamas đã khiến khoảng 150.000 người phải lánh nạn. Hội Đồng Bảo An LHQ hôm qua đã họp khẩn theo yêu cầu của Bỉ, Đức và Koweit. Pháp lo ngại một thảm kịch Aleppo mới tại Idlib. Nga cùng ba thành viên khác của Hội Đồng Bảo An đã bác bỏ một dự thảo nghị quyết của Hội Đồng Bảo An.

(NHK) – Đàm phán Nga – Nhật về quần đảo Kuril bất thành. Theo ngoại trưởng Nhật Taro Kono, đàm phán về bốn đảo tranh chấp thuộc quần đảo Kuril hôm qua tại Matxcơva, đã không đã kết quả. Đây là vòng đàm phán thứ ba giữa hai bên. Phát biểu tại Nhật, sau chuyến công du Nga, ngoại trưởng Kono bày tỏ hy vọng là hai bên sẽ sớm tìm được thỏa hiệp trong vấn đề này.

(AFP) - Quốc Hội Pháp đồng ý dự luật tái thiết Nhà Thờ Đức Bà Paris. Dự luật được thông qua trong đêm thứ Sáu 10/05, với 32 phiếu thuận, 5 phiếu chống và 10 dân biểu không bỏ phiếu. Văn kiện giờ đây được chuyển lên Thượng Viện xem xét vào ngày 27/05/2019. Thời hạn trùng tu, 5 năm theo đề nghị của tổng thống Macron và vấn đề đặc miễn áp dụng các nguyên tắc về quy hoạch đô thị đã gây tranh cãi gay gắt.

(Reuters) - Hồng Kông : Ấu đả trong Nghị Viện về luật cho dẫn độ. Hồng Kông muốn ban hành luật cho phép dẫn độ những người bị cáo buộc phạm tội, kể cả người nước ngoài, sang những nước truy bắt trong đó có Trung Quốc, kể cả khi nước đó không có thỏa thuận dãn độ với Hồng Kông. Phe thân dân chủ trong Nghị Viện e ngại luật tác hại đến các quyền tự do cũng như quyền được bảo vệ về mặt pháp lý mà Hồng Kông được hưởng. Ấu đả đã bùng lên hôm nay 11/05/2019, giữa những đại biểu ủng hộ Bắc Kinh và phe dân chủ, khiến một số người bị thương tích, trong đó có một người được đưa đến bệnh viện.

(AFP) - Pháp mở điều tra về danh sách bất hợp pháp của tập đoàn Monsanto. Monsanto bị tố cáo là đã bí mật cho lập một danh sách hàng trăm nhân vật quan trọng Pháp và nhà báo. Đây là một hành động bất hợp pháp, và công tố viện Paris vào hôm qua, 10/05 thông báo mở điều tra về vụ việc. Trong danh sách thành lập có các lãnh đạo chính trị, nhà khoa học, nhà báo, trong đó có 4 người của hãng tin AFP, với những ghi chú về quan điểm của họ về thuốc trừ sâu, mức ủng hộ Monsanto, cũng như thú tiêu khiển của họ. Địa chỉ, số điện thoại cũng được ghi rõ, theo điều tra của báo Le Monde và đài truyền hình France 2.