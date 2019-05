(AFP) – Ukraina không công nhận hộ chiếu Nga ở miền đông. Thủ tướng Ukraina, Volodymyr Groisman hôm nay 08/05/2019 tuyên bố sẽ không công nhận các hộ chiếu được Nga cấp cho những cư dân tại miền đông do phe ly khai thân Nga kiểm soát. Ông khẳng định Ukraina « không bao giờ nhìn nhận tư cách công dân do một quốc gia xâm lược cấp cho », so sánh với « giấy thông hành của Đức quốc xã ».

(AFP) – Ngoại trưởng Mỹ thăm Anh để tìm ủng hộ về Iran và Hoa Vi. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm nay 08/05/2019 thăm Luân Đôn, với nhiệm vụ tế nhị là thuyết phục đồng minh châu Âu ủng hộ Washington trước Iran và Trung Quốc. Chuyến đi này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Teheran loan báo sẽ ngưng áp dụng một số cam kết trong hiệp ước nguyên tử. Một đề tài khác là việc cho tập đoàn Trung Quốc Hoa Vi tham gia vào mạng 5G của Anh.

( AFP ) – Harry và Meghan trình làng bé trai. Hôm nay, 08/05/2019 hoàng tử Harry và công nương Meghan đã trình diện cho công chúng đứa con trai đầu lòng của họ, vừa chào đời hôm thứ hai vừa qua. Hoàng tử Anh và vợ chỉ trao đổi vài câu với các phóng viên, và vẫn không tiết lộ tên của đứa bé. Trước đây, thần dân Anh đã phải đợi đến một tuần mới biết được tên của hoàng tử Harry và một tháng mới biết tên của thái tử Charles. Giới cá cược phần đông dự đoán tên của hoàng tử tương lai là Alexander, James hay Arthur.

(AFP)- Tai nạn máy bay ở Nga : Lỗi do phi công ? Theo báo chí Nga, tai nạn thảm khốc tại phi trường Matxcơva hôm Chủ nhật làm 41 người tử thương khi chiếc Sukhoi Superjet đáp khẩn cấp là do lỗi của phi công. Lỗi thứ nhất là cất cánh trực diện với sấm sét. Lỗi thứ hai là trong lúc nguy kịch, thay vì xả hết nhiên liệu, tắt động cơ bị cháy thì phi công lại xin đáp khẩn cấp trong lúc xăng còn đầy và với vận tốc quá lớn làm máy bay tung bổng lên khi hai bánh chạm đường băng.

(AFP)-Bangladesh bắt được chiến binh Daech từ Syria hồi hương : Theo cảnh sát Bangladesh, Motard Bepari,33 tuổi, được cho là chiến binh Daech bị bắt gần một nhà thờ Hồi giáo ở Dacca cách nay ba hôm. Sau khi tổ chức Daech ở Syria thua trận, đương sự trở về Bangladesh với nhiệm vụ móc nối với một nhóm thánh chiến địa phương để thành lập tổ chức Daech ở châu Á. Sau vụ khủng bố trong một quán café tại thủ đô làm chết 22 người , đại đa số là du khách nước ngoài, Dacca tung ra một chiến dịch chống thánh chiến trên toàn quốc.

(AFP) – Asia Bibi rời Pakistan. Bà Asia Bibi, tín đồ Công giáo bị kết án tử hình vì « báng bổ đạo Hồi » hôm nay 08/05/2019 đã rời Pakistan, được cho là đi tị nạn ở Canada. Người phụ nữ này bị hai dân làng Hồi giáo quy chụp là đã « phỉ báng nhà tiên tri Mohamed », và bị tòa kết án tử hình năm 2010. Đây là trường hợp điển hình cho tình trạng lợi dụng luật về báng bổ tôn giáo để giải quyết mâu thuẫn cá nhân ở Pakistan. Bản án gây ra nhiều vụ bạo động trong nước, bị thế giới lên án, và rốt cuộc tháng 10/2018 Tòa án Tối cao Pakistan đã tuyên trắng án.