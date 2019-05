Leopoldo Lopez được tự do, đối lập Venezuela thêm sức mạnh với hai thủ lĩnh?

Leopoldo Lopez là cựu chủ tịch đảng Voluntad Popular, đảng của tổng thống lâm thời tự phong Juan Guaido và chiếm đa số ở Quốc Hội. Leopoldo Lopez cũng là người đỡ đầu chính trị cho nghị sĩ trẻ Juan Guaido, vô danh trên trường quốc tế cho đến khi ông tuyên thệ trở thành tổng thống lâm thời trước người dân ở Caracas vào tháng Giêng 2019.

Ngay sáng 30/04, sau khi được đưa ra khỏi nhà, ông Lopez đã đăng trên mạng Twitter một bức ảnh chụp chung với Juan Guaido và kêu gọi « đấu tranh cho tự do ». Nhưng kết quả không như mong muốn, thậm chí có thể nói là « thất bại » của « Chiến dịch Tự do », đã buộc ông phải trú trong sứ quán Tây Ban Nha, với tư cách là « khách mời ». Trả lời báo giới, tránh nói về sự thiếu chuẩn bị của cuộc tổng biểu tình ngày 30/04, ông Lopez tuyên bố : « Ngày 30/04 chỉ là bước khởi đầu của một tiến trình không thể đảo ngược được... », đồng thời hứa sẽ có thay đổi chính trị « trong những tuần tới ».

Leopoldo Lopez : Nhà thương thuyết tương lai với chế độ Maduro ?

Ngoài việc có thể đóng vai trò nhà thương thuyết tương lai với chế độ, ông Leopoldo Lopez cũng đã tác động đến việc chuẩn bị cho cuộc tổng tuần hành ngày 30/04. « Tại Venezuela, phe đối lập đã xây dựng một chân dung huyền thoại quanh nhân vật Lopez… Hình ảnh của ông rất có trọng lượng ở trong nước, cũng như ở nước ngoài », theo đánh giá của ông Thomas Pasado, chuyên gia về chính trị Venezuela, đại học Paris VIII, khi trả lời France 24.

Cựu lãnh đạo đảng Voluntad Popular, từng là thị trưởng Chacao, nổi tiếng trong quá khứ về những hành động chống chế độ Chavez. Ông trở thành một trong những nhà đối lập mạnh mẽ, là « kẻ thù không đội trời chung » của chế độ Nicolas Maduro.

Hình ảnh của Lopez được một nhà nghiên cứu khác, Julien Robetier, phác họa lại với France 24 : « Năm 2014, trong loạt biểu tình đẫm máu « La Salida », Leopoldo Lopez đứng đầu cuộc chiến du kích thành thị, đứng đầu phe đối lập sẵn sàng lăn xả vào chiến trường ». Chính vì vai trò thích xung đột đó, Leopoldo Lopez bị kết án hơn 13 năm tù và bị quản thúc tại gia từ năm 2017.

Nền kinh tế Venezuela ngày càng bị bóp nghẹt, đời sống người dân ngày càng khốn đốn vì các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Đường phố liệu sẽ theo nhà đối lập giầu có Lopez hay Guaido, nhà lãnh đạo xuất thân từ giai cấp bình dân ? Có thể « không ai trong hai người này », theo nhận định của nhà nghiên cứu Julien Rebotier, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Quốc gia Pháp (CNRS).

Ông giải thích : « Không nên đánh giá thấp những chia rẽ trong nội bộ phe đối lập với chính phủ. Một mặt, vẫn có những người chống Maduro ôn hòa hơn và họ nhận thấy trong đảng Voluntad Popular của Lopez và Guaido một phong trào quá cực đoan và không mang tính đại diện cho toàn bộ phe đối lập. Mặt khác, trong dân chúng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chán nản, mệt mỏi vì khủng hoảng kinh tế ».

Đối với chế độ Maduro, việc nhà đối lập Lopez được tự do dường như nguy hiểm hơn tự do của Guaido. Chính quyền Maduro đã phát lệnh truy nã Lopez ngay ngày 30/04 sau khi ông được giải thoát. Chuyên gia Thomas Posado cho rằng nếu như nhà đối lập nổi tiếng Lopez đóng vai trò quan trọng trong việc chuẩn bị « Chiến dịch Tự do » ngày 30/04, « sắp tới ông sẽ chỉ là gương mặt biểu tượng. Do không thể ra khỏi sứ quán Tây Ban Nha, nên ông sẽ không thể sử dụng khả năng huy động của mình ».