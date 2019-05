Algeri : Em trai cựu tổng thống Bouteflika bị bắt

Cơ quan an ninh Algeri thông báo ông Said Bouteflika, 61 tuổi, em trai cựu tổng thống Abdelaziz Bouteflika và hai cựu quan chức cao cấp của tình báo Algeri đã bị bắt hôm 04/05/209. Cảnh sát và quân đội Algeri không giải thích lý do dẫn đến vụ bắt giữ nói trên.