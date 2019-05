(AFP) - Pháp : Người biểu tình Áo Vàng tiếp tục xuống đường "hồi 25". Tại Paris, ba cuộc tuần hành bắt đầu vào lúc 13 giờ, trong đó có một đoàn tiếp tục biểu tình trước một số cơ quan truyền thông để yêu cầu « xử lý thông tin công bằng hơn ». Đại lộ Champs-Elysée, khu vực quanh phủ tổng thống, Hạ Viện và nhà thờ Đức Bà Paris tiếp tục bị cấm biểu tình. Tuy nhiên, số người tham gia cuộc biểu tình ngày 04/05/2019 được dự kiến là không đông đảo, sau cuộc tổng tuần hành ngày Quốc tế Lao động 01/05.

(JapanTimes) - Việt Nam - Nhật Bản tăng cường hợp tác quốc phòng. Sau buổi làm việc tại Hà Nội ngày 02/05/2019, bộ trưởng Quốc Phòng hai nước nhất trí cùng phối hợp để tìm ra giải pháp ôn hòa trước đà bành trướng nhanh chóng của Trung Quốc ở Biển Đông. Ngoài ra, hai bên đã trao đổi bản ghi nhớ về việc hợp tác công nghiệp quốc phòng.

(AFP) - Mỹ : Một chiếc Boeing 737 trượt đường băng, hạ cánh xuống sông ở bang Florida. Tai nạn xảy ra ngày 03/05/2019, nguyên nhân là do một cơn giông. Chiếc Boeing chở 143 người gồm quân nhân Mỹ và người thân, xuất phát từ căn cứ Guantanamo ở Cuba đến sân bay quân sự Jacksonville, bang Florida, cuối cùng bị chìm một phần trong dòng sông. Toàn bộ hành khách và phi hành đoàn được giải cứu, 21 người bị thương nhẹ được đưa đến chữa trị ở các bệnh viện địa phương.

(AFP) - Mỹ bồi thường 20 triệu đô la cho gia đình một nữ công dân Úc bị cảnh sát bắn chết. Ngày 03/05/2019, thành phố Minneapolis (phía bắc) cho biết đã hòa giải với gia đình Justine Damond, nữ giáo viên yoga bị một cảnh sát, Mohamed Noor, bị bắn chết năm 2017. Cựu nhân viên cảnh sát này đã bị bồi thẩm đoàn kết án hôm 30/04.

(AFP) - Pháp : 26 nhà hát mở cửa đón công chúng tham quan từ ngày 03-05/05/2019. Đây là năm thứ 13, các nhà hát Pháp giới thiệu với công chúng chuyện hậu trường, bộ sưu tập trang phục… giúp tạo nên thành công của những buổi biểu diễn lớn. Theo một cuộc điều tra năm 2016, khoảng 32% công chúng Pháp được hỏi cho biết chưa từng đi xem opera vì giá vé khá cao và thiếu ý tưởng mới.

(RFI) - Một quảng trường ở Paris mang tên 2 nhà báo RFI, bị sát hại ở Mali. Quảng trường "Ghislaine Dupont - Claude Verlon - Camille Lepage", nằm ở quận 2, chính thức khánh thành đúng ngày Tự do Báo chí 03/05/2019. Ghislaine Dupont và Claude Verlon là hai phóng viên của RFI, bị sát hại tại Mali năm 2013. Camille Lepage là phóng viên ảnh, bị chết tại Trung Phi năm 2014. Trước hơn 100 người tham gia buổi lễ, gia đình các nạn nhân kêu gọi "luật pháp phải được thực thi" và họ "phải được biết sự thật" về hoàn cảnh dẫn đến cái chết của ba nhà báo Pháp.

(AFP) - Thêm một phóng viên Mêhicô bị sát hại. Nạn nhân là nhà báo Telesforo Santiago Enriquez. Chiều hôm Thứ Năm, mồng 02/05/2019 ông bị bắn chết khi trên đường đến sở làm. Telesforo Santiago Enriquez sáng lập ra đài phát thanh độc lập El Cafetal, tại miền nam Mêhicô với những chương vạch trần hành vi tham ô của các giới chức địa phương. Tin nhà báo Enriquez bị ám sát được công bố đúng ngày tự do báo chí quốc tế. Ông là phóng viên thứ tư bị ám sát tại Mêhicô từ đầu năm 2019.

(AFP) - Đường hầm xuyên biển Manche tròn 25 tuổi. Ngày 06/05/1994, nữ hoàng anh Elizabeth II và tổng thống Pháp François Mitterrand chính thức khánh thành đường hầm dài nhất thế giới, gần 38 km, nằm sâu 100 m dưới đáy biển Manche. Hơn 12.000 người đã được huy động để xây dựng Eurotunnel trong vòng 6 năm.

(AFP) - Thông điệp hòa bình của tân hoàng đế Nhật Bản. Trong bài diễn văn đầu tiên trước công chúng, ngày 04/05/2019 Nhật hoàng Naruhito khẳng định "thực sự mong muốn Nhật Bản cùng với những quốc gia khác đem lại hòa bình và phát triển cho thế giới". Nhật Bản vừa bước vào triều đại Lệnh Hòa, sau khi hoàng đế Naruhito, 59 tuổi lên kế vị vua cha hôm 01/05/2019. Lễ đăng quan chính thức của Nhật hoàng Naruhito dự trù diễn ra vào ngày 22/10/2019 với sự tham dự của 2500 khách mời trên thế giới.

(AFP) - Mỹ :Tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất từ 50 năm qua. Với 3,6 % dân số trong tuổi lao động không có việc làm, thị trường lao động tại Hoa Kỳ chưa bao giờ tươi sáng như hiện tại. Theo thống kê được bộ Lao Động thông báo hôm 03/05/2019, đây là mức thất nghiệp thấp nhất từ năm 1969 tới nay.

(AFP) - Washington gia tăng áp lực với Teheran, phạt các chương trình hạt nhân dân sự Iran. Theo thông cáo của bộ Ngoại Giao Mỹ, kể từ ngày 04/05/2019, mọi hoạt động nhằm hỗ trợ các hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Bouchehr, mọi chương trình chuyển chất uranium cho Iran đều nằm trong tầm ngắm của các biện pháp trừng phạt do Hoa Kỳ ban hành. Nhà máy điện hạt nhân Bouchehr do Nga xây dựng cho Iran. Cách nay một năm Mỹ đã rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

(AFP) - Tổng thống Brazil hủy kế hoạch đến New York. Phủ tổng thống Brazil hôm 03/05/2019 thông báo : trên nguyên tắc ông Bolsonaro sẽ đi New York và sẽ nhận giải thưởng danh dự do phòng Thương Mại Mỹ-Brazil trao tặng vào ngày 14/05/2019. Nhưng thị trưởng New York đã tuyên bố Bolsonaro là "một chính khách cực hữu cực kỳ nguy hiểm". Nguyên thủ Brazil cũng là mục tiêu tấn công trên mạng xã hội ở New York nói riêng, tại Hoa Kỳ nói chung. Nhiều nhà tài trợ từ chối đóng góp cho bữa dạ tiệc vinh danh tổng thống Brazil tại New York.

(AFP) - Mỹ ngừng giao F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Quyền bộ trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan ngày 03/05/2019 cho biết Lầu năm Góc sẵn sàng ngừng bán chiến đấu cơ đời mới F-35 cho Ankara nếu Thổ Nhĩ Kỳ cương quyết trang bị hệ thống phòng thủ S-400 của Nga.

(AFP) - 90 bệnh nhân Pakistan bị nhiễm siêu vi HIV do bác sĩ không sát trùng kim tiêm. Cảnh sát Pakistan ngày 03/05/2019 cho biết đã bắt giữ một bác sĩ tại quận Larkana, miền nam Pakistan. Lý do ông này dùng kim tiêm không sát trùng, khiến 90 bệnh nhân, trong đó có 65 trẻ em nhiễm siêu vi HIV –AIDS. Pakistan đến nay ít bị nhiễm HIV nhưng dịch bệnh bắt đầu hoành hành tại quốc gia Nam Á này trong thời gian gần đây, lây nhiễm qua đường tình dục và nạn chích ma túy.

(AFP) - Bão Fani chuyển hướng về Bangladesh sau khi đã thổi vào Ấn Độ làm hơn một chục người thiệt mạng. 1,2 triệu người dân bang Odisha miền đông Ấn Độ thuộc vùng vịnh Bengal phải sơ tánhơn 2000 ngôi nhà bị hư hại, 36 ngôi làng bị nước lũ cuốn trôi.