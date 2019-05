(AFP) - Ám sát Kim Jong Nam: Nghi can Đoàn Thị Hương được tự do. Đoàn Thị Hương, nghi can cuối cùng bị tạm giam trong vụ án ám sát anh cùng cha khác mẹ của chủ tịch Bắc Triều Tiên đã rời nhà tù Kuala Lumpur (Malaysia) sáng 03/05/2019. Kim Jong Nam bị tạt vào mặt chất độc VX hồi tháng 02/2017 tại phi trường Kuala Lumpur. Tất cả điệp viên Bắc Triều Tiên bị nghi có liên can đã tẩu thóat trừ hai cô gái Đoàn Thị Hương, người Việt và Siti Aisyah, người Indonesia. Có lẽ một phần do nỗ lực vận động ngầm của chính quyền Indonesia và Việt Nam, ngày 11/03 năm nay, Siti Aisyah bất ngờ được tha bổng. Hai tháng sau đến lượt Đoàn Thị Hương. Theo AFP, các luật sư biện hộ cho hai nữ nghi can lấy làm tiếc là « không truy tố được kẻ sát nhân, các điệp viên Bắc Triều Tiên, ra trước toà ».

(AFP) - Trả 6,5 triệu đô la để con được vào học đại học Stanford, Hoa Kỳ. Bà mẹ của một nữ sinh viên Trung Quốc vào hôm nay, 03/05/2019, đã công nhận có trả số tiền trên để con gái bà được vào học tại Đại Học Stanford nổi tiếng của Mỹ vào năm 2017. Nhưng bà cũng giải thích là đã bị lừa, và bà không nghĩ đây là tiền đút lót mà là tiền tặng chính thức cho chương trình học bổng của trường. Trong việc này bà đã nhờ trung gian của William Singer, nguyên là chủ một công ty luyện thi và cũng là trung gian đầu mối vào các trường đại học lớn ở Mỹ. Lời công nhận của bà mẹ này được văn phòng luật sư của bà ở Hồng Kông đăng trong một thông cáo nhưng không cho biết tên.

(AFP) - Ấn Độ ra lệnh cho hơn 1 triệu người di tản trước cơn bão Fani. Bão Fani đã đổ xuống miền đông Ấn Độ vào sáng nay, 03/05/2019, với sức gió đến 180km/giờ, trước tiên ở bang Odisha, gây cảnh hoang tàn. Trước mắt đã có 2 người chết. Đài khí tượng Ấn cảnh báo sức gió sẽ lên hơn 200 cây số, bão sẽ đi qua các vùng đông dân cư, đến Calcutta vào ngày mai, trước khi chuyển sang Bangladesh. Ngay hôm qua, chính quyền Ấn đã ra lệnh cho hơn 1 triệu người ở bang Odisha di tản. 3000 trung tâm tiếp đón được mở cho những người tránh bão.

(AFP) - Việt Nam : Indonesia sẽ đánh chìm 38 tàu cá treo cờ Việt Nam : Theo South China Morning Post, ngày 04/05/2019, hải quân Indonesia sẽ « bắn chìm » 51 tàu các nước ngoài đánh bắt bất hợp pháp. Trong số này có 38 tàu treo cờ Việt Nam. Tin này đã được bộ trưởng bộ hải sản Indonesia Susi Pudjiastuti xác nhận với báo chí.

(AFP) - Nga: Một blogger chỉ trích Putin tự tiết lộ danh tính. Cho đến hôm qua StalinGolag là bút hiệu của một blogger bí ẩn nổi tiếng với những lời bình luận, theo dõi thời cuộc nước Nga với hơn 1,5 triệu « fan » mến mộ. Sau khi nhà của bố mẹ bị cảnh sát lục sóat, blogger này quyết định tiết lộ danh tính, qua một bài phỏng vấn cho đài BBC. Tên thật là Alexander Gorbunov, sinh năm 1992 ở Kafkaz. Blogger can đảm này cho biết anh bị đau xương sống từ lúc còn thơ, phải ngồi xe lăn. Mục đích viết blog của anh là để cho mọi người thấy rõ thực trạng nước Nga và chế độ chính trị vừa phi lý vừa chậm tiến.