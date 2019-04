Mỹ : Xả súng tại nhà thờ Do Thái ở California

Đúng ngày kết thúc lễ Phục Sinh Do Thái, 27/04/2019, một thanh niên 19 tuổi đã nổ súng nhắm vào một nhà thờ Do Thái ở San Diego, miền nam bang California, làm một người chết và ba người khác bị thương, thủ phạm bị bắt. Ngay lập tức, tổng thống Mỹ Donald Trump lên án tội ác « do căm phẫn » cộng đồng người Do Thái.