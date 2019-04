Chính phủ Anh có thể giao cảnh sát điều tra lộ tin Hoa Vi tham gia 5G

Nội các Anh nằm trong tâm bão từ ngày 26/04/2019 sau khi thông tin thủ tướng Theresa May quyết định cho phép Hoa Vi (Huawei) tham gia, một cách hạn chế, việc triển khai mạng 5G, bị tiết lộ với báo chí. Việc này hoàn toàn vi phạm luật an ninh của Anh, theo đó các thành viên tham gia buổi họp của Hội Đồng An Ninh Quốc Gia phải giữ bí mật.