(AFP) – Malaysia bật đèn xanh cho một dự án đường sắt cũ của Trung Quốc. Malaysia sẽ tái thúc đẩy một dự án đường sắt hợp tác với Trung Quốc trị giá 34 tỉ đô la, đã bị bỏ rơi vào năm 2017. Thủ tướng Mahathir Mohamad hôm qua 19/04/2019 thông báo tin này, cho biết đây sẽ là một phần trong kế hoạch « Con đường tơ lụa mới » của Bắc Kinh. Dự án mang tên Bandar Malaysia nhằm xây dựng tuyến đường sắt chạy từ miền đông sang bờ biển phía tây, đã có những sửa đổi. Đặc biệt là việc xây dựng 10.000 căn hộ cho thuê giá rẻ, và một « công viên nhân dân ».

(Yonhap) - Ngoại trưởng Mỹ tiếp tục chủ trì đàm phán về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Một ngày sau khi Bình Nhưỡng đòi loại ông Pompeo ra khỏi các cuộc thương thuyết, ngoại trưởng Hoa Kỳ, họp báo ngày 19/04/2019 lên tiếng cải chính tin trên. Ông xác định "Không có gì thay đổi. Mỹ-Bắc Triều Tiên tiếp tục đàm phán và tôi dẫn đầu phái đoàn (...) để tiến tới mục tiêu giải trừ hạt nhân Bắc Triều Tiên từng được lãnh đạo nước này đã cam kết hồi tháng 6/2018". Về phía Bình Nhưỡng sau khi đả kích ngoại trưởng Pompeo, Bắc Triều Tiên chĩa mũi dùi vào cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, John Bolton. Cách nay hai ngày ông Bolton bình luận thượng đỉnh Tump Kim lần thứ ba có thể mở ra nếu Bình Nhưỡng "thực sự chứng tỏ quyết tâm từ bỏ vũ khí hạt nhân" và trong điều kiện đó Hoa Kỳ "sẵn sàng ký một thỏa thuận quy mô" với chính quyền Kim Jong Un. Thứ trưởng ngoại giao Bắc Triều Tiên, Choe Son Hui được KCNA trích dẫn cho rằng, không có gì "dốt nát hơn lời bình luận trên" của John Bolton.

(CNN) – Điều tra về giấy chứng nhận ban đầu của Boeing 737 MAX. CNN hôm nay 20/04/2019 đưa tin các viên chức hàng không dân dụng của 9 quốc gia và ba cơ quan liên bang Mỹ sẽ điều tra làm thế nào mà kiểu máy bay Boeing 737 MAX được cấp giấy chứng nhận. Nhóm công tác bắt đầu làm việc từ ngày 29/4, dự kiến kéo dài trong khoảng 90 ngày.

(AFP) – Đêm đại nhạc hội quyên góp tái thiết Nhà Thờ Đức Bà Paris. Đài phát thanh Radio France và truyền hình France 2 của Pháp tổ chức đêm đại nhạc hội vào tối nay 20/04/2019 tại điện Invalides, quận 7 Paris. Hàng chục nghệ sĩ tham dự. Đáng chú ý nhất là có ban nhạc đang diễn vở ca nhạc kịch Notre Dame de Paris. Mục tiêu đề ra nhằm kêu gọi mọi người cùng đóng góp để xây dựng lại công trình kiến trúc vừa bị thần hỏa tàn phá hôm 15/04/2019, để Nhà Thờ Đức Bà Paris tìm lại được hình hài và còn lộng lẫy hơn xưa.

(AFP) – Người dân Algeri tiếp tục biểu tình rầm rộ đòi một sự thay đổi "triệt để". Cuộc xuống đường lần thứ 9 vào ngày Thứ Sáu hàng tuần, hôm 19/04/2019 diễn ra êm thấm trên toàn quốc. Chính quyền và người biểu tình không công bố con số người tham dự. Người dân Algeri chưa hài lòng với tiến trình chuyển đổi chính trị sau khi tổng thống Bouteflika từ chức và quyền tổng thống thông báo tổ chức bầu cử vào ngày 04/07/2019.

(AFP) – Irak họp hội nghị cấp cao với các láng giềng. Irak trong nỗ lực trở thành nhân tố ngoại giao quan trọng trong một Trung Đông đầy chia rẽ, hôm nay 20/04/2019 tiếp đón chủ tịch Quốc Hội các nước láng giềng, trong đó một số là đối thủ.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ tạm bắt giam 2 nghi can liên quan đến vụ nhà báo Ả Rập Xê Út Khashoggi bị ám sát. Hãng thông tấn Anadolu ngày 19/04/2019 cho biết cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ từ đầu tuần đã bắt giữ hai người bị tình nghi làm gián điệp cho Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất. Họ bị cáo buộc « liên hệ với một người đang bị Thổ Nhĩ Kỳ theo dõi trong khuôn khổ điều tra về cái chết thảm khốc của nhà báo Khashoggi » hồi tháng 10/2019 trong tòa lãnh sự Ả Rập Xê Út tại Istanbul". Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út bị nghi ngờ là người chủ mưu sát hại nhà báo Khashoggi, một tiếng nói đối lập.

(AFP) – Mỹ tưởng niệm nạn nhân vụ thảm sát Columbine. Đúng ngày này cách nay 20 năm, 12 học sinh và một giáo viên trường trung học Columbine bang Colorado thiệt mạng, khoảng 20 người bị thương vì một vụ nổ súng. Hung thủ là hai thanh niên. Hôm qua 19/04/2019 gia đình và những nạn nhân vụ xả súng Columbine đã tập hợp tại thành phố Littleton để tưởng nhớ đến biến cố đau thương này. Trong hai thập niên qua, nhiều vụ nổ súng khác đã xảy ra tại Hoa Kỳ như tại Las Vegas năm 2017 (58 người chết), tại trường trung học Parkland năm 2018 (17 người chết) hay tại trường tiểu học Sandy Hook hồi 2012 (26 người tử vong).

(AFP) – Người khiếm thị đầu tiên vượt Thái Bình Dương bằng thuyền buồm. Người Nhật Mitsuhiro Iwamoto, 52 tuổi, hôm nay 20/04/2019 trở thành người khiếm thị đầu tiên trên thế giới vượt qua 14.000 km trên Thái Bình Dương bằng thuyền buồm, sau khi rời California cách đây hai tháng.

(AFP) – Du khách đổ xô đến Bắc Ailen nhờ « Games of Thrones ». Tập thứ 8 của bộ phim nhiều tập « Games of Thrones » (tên tiếng Việt là « Trò chơi Vương quyền ») phát hành từ ngày 14/04/2019 tại 186 nước, đã thu hút 120.000 khách du lịch đến Bắc Ailen - tỉnh của Anh quốc, là nơi bộ phim đã được quay – mang lại thu nhập 30 triệu bảng Anh (35 triệu euro).

(AFP)- Ban nhạc K-pop Hàn Quốc BTS thành công rực rỡ tại Anh Quốc. Nhờ đĩa hát mới Map of the Soul : Persona, 7 chàng trai xứ Hàn vừa lập nên một kỷ lục mới. BTS đứng đầu bảng trong số những đĩa hát "bán chạy" nhất trên quê hương của thần tượng Elton John. Boy With Luv là một trong số 13 ca khúc được ưa chuộc nhất tại vương quốc Anh. Một nghiên cứu gần đây cho thấy năm 2018 đã có gần 800.000 du khách quốc tế đến thăm Hàn Quốc chỉ vì muốn tìm hiểu thêm về đất nước của 7 chàng trai trong ban nhạc BTS. Như vậy cứ trên 100 du khách đến Hàn Quốc thì có 7 người tìm đến với nền văn hóa này vì ngưỡng mộ K-pop.