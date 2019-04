( AFP ) – Bắc Ireland : Một phóng viên bị bắn chết. Đêm hôm qua, 18/04/2019, một nữ phóng viên 29 tuổi đã trúng đạn chết tại Londonderry, một cái chết mà cảnh sát Bắc Ireland xem là một « vụ khủng bố ». Theo lời phó cảnh sát trưởng Bắc Ireland Mark Hamilton, nhà báo Lyra McKee đã trúng đạn từ một người nổ súng vào các cảnh sát. Cô đã qua đời tại bệnh viện sau đó. Cảnh sát Bắc Ireland cho rằng thủ phạm có thể là những người thuộc nhóm Quân đội Cộng hòa Ireland ( IRA ) Mới, tức là nhóm ly khai từ IRA.

( AFP ) - Đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Libya cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng. Trả lời hãng tin AFP hôm qua, 18/04/2019, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Libya, Ghassan Salamé, đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột lan rộng ở nước này, sau khi thống chế Khalifa Haftar mở cuộc tấn công vào thủ đô Tripoli từ ngày 04/04. Trong khi đó, tại New York, theo yêu cầu của nước Đức, hiện giữ chức chủ tịch Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, đại diện 15 nước thành viên đã họp bàn về tình hình Libya. Thế nhưng, do vẫn bị chia rẽ, Hội Đồng Bảo An đã không thể vạch ra một chiến lược rõ ràng để nhanh chóng yêu cầu các phe tham chiến chấp nhận ngừng bắn.

( AFP ) - Paris cam kết tiếp tục ủng hộ Lực Lượng Dân Chủ Syria FDS. Ngày 19/04/219, tổng thống Pháp Emmanuel Macron tiếp phái đoàn của lực lượng Kurdistan- Ả Rập chống Daech ở miền bắc Syria. Cuộc gặp gỡ diễn ra tại điện Elysée trong bối cảnh Lực Lượng Dân Chủ Syria FDS cảm thấy bị đồng minh Tây phương bỏ rơi sau khi đã đẩy lui tàn quân của Daech ra sa mạc. Tổng thống Pháp cho biết sẽ tiếp tục tích cực yểm trợ FDS trong cuộc chiến chống tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo, vì Daech vẫn là mối đe dọa cho an ninh chung. Ông Macron cũng nhắc lại lập trường của Paris là bảo đảm an ninh cho Thổ Nhĩ Kỳ và xuống thang căng thẳng dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.

(AFP) – Algeri: Biểu tình thứ Sáu trong tuần thứ 9 liên tiếp. Hàng ngàn người dân bắt đầu tập trung tại quảng trường Grande Poste, trung tâm thủ đô Alger, ngày 19/04/2019 đòi thay mới hoàn toàn bộ máy chính quyền thân cựu tổng thống Bouteflika. Họ giăng nhiều biểu ngữ : “Nhân dân muốn tất cả họ phải ra đi”, “Hệ thống này như thế là quá đủ rồi” … Mục tiêu của ngày biểu tình 19/04 là đòi ông Tayeb Belaiz, chủ tịch Hội Đồng Lập Hiến, một nhân vật thân cận với Bouteflika, phải từ chức trong tuần này.

(AFP) – Pháp: Adbelkader Merah bị kết án 30 năm tù giam vì đồng lõa với em trai là Mohamed Merah trong 7 vụ tấn công khủng bố hồi tháng 03/2012. Phán quyết của Tòa đại hình đặc biệt Paris được đưa ra tối hôm qua 18/04/2019 sau phiên tòa kéo dài 12 tiếng. Adbelkader Merah, 36 tuổi, bị cáo buộc hỗ trợ Mohamed Merah trong khi đã được em trai cho biết về kế hoạch gây án.

( Reuters ) – Pháp : Các nhà hoạt động bảo vệ môi trường chặn trụ sở các tập đoàn lớn. Hôm nay, 19/04/2019, các nhà hoạt động bảo vệ môi trường đã chặn lối vào 4 tòa nhà của khu doanh nghiệp La Défense, ngoại ô Paris, nơi đặt trụ sở các tập đoàn Total ( dầu khí ), Société Générale ( ngân hàng ) và EDF ( Điện lực Quốc gia Pháp ). Hành động này là trong khuôn khổ ngày « bất tuân dân sự » vì khí hậu. Những người biểu tình cũng đã treo bức chân dung tổng thống Emmanuel Macron trước các trụ sở nói trên, với hàng chữ « Macron tổng thống của những kẻ gây ô nhiễm ».

(AFP) – Ngũ cốc: WTO hôm qua, 18/04/2019, xử cho Mỹ thắng Trung Quốc trong vụ kiện liên quan đến luật hải quan của Trung Quốc nhắm vào mức thuế nhập khẩu gạo (92%), lúa mì (30%) và ngô (60%). Hồi tháng 12/2016, chính quyền Obama đã đệ đơn kiện lên WTO tố cáo Trung Quốc không tôn trọng các cam kết tạo thuận lợi mở cửa thị trường nông nghiệp cho nước ngoài. Hồi tháng 02/2019, Mỹ cũng đã thắng kiện Trung Quốc tại WTO về việc Bắc Kinh hỗ trợ giới sản xuất lúa mì và gạo trong nước.

(AFP) – Hàng triệu mật khẩu tài khoản Instagram được lưu mà không mã hóa. Facebook hôm qua 18/04/2019 thừa nhận đã lưu mật khẩu Instagram của hàng triệu cư dân mạng trong các máy chủ nội bộ mà không mã hóa. Tuy nhiên, tập đoàn Mỹ khẳng định kết quả điều tra của Facebook không cho thấy có dấu hiệu các tài khoản Instagram nói trên bị đột nhập hay các mật khẩu bị dùng sai mục đích. Từ hai năm nay, Facebook gặp rất nhiều tai tiếng về bảo vệ dữ liệu cá nhân người dùng.

(AFP) – Nhập cư: Bang Calofornia lại thắng chính quyền Donald Trump trên mặt trận tư pháp. Ba thẩm phán của một tòa phúc thẩm ở San Francisco hôm qua 18/04/2019 nhất trí ra phán quyết giữ nguyên luật của chính quyền Calofornia hạn chế sự hợp tác của cảnh sát của bang với chính quyền liên bang trong hồ sơ di dân. Thẩm phán Milan Smith cho rằng luật này cản trở nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc buộc các bang tôn trọng luật nhập cư, nhưng California có quyền làm như vậy.