(Reuters) – Tai nạn xe ca ở Bồ Đào Nha, 29 du khách Đức thiệt mạng. 27 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là du khách Đức. Tai nạn xẩy ra ngày 17/04/2019 tại đảo Madère của Bồ Đào Nha.

(AFP) – Một giáo đường bằng gỗ sẽ được dựng tạm trước Nhà thờ Đức Bà Paris. Đức ông Patrick Chauvet, giám đốc Nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 18/04/2019, cho biết, thánh đường bằng gỗ dựng tại khoảng sân trước nhà thờ, trong thời gian chờ đợi di tích nổi tiếng này được tái thiết.

(AFP) – Fukushima : Các nhà thầu được tuyển công nhân nước ngoài. Tepco, tập đoàn quản lý nhà máy điện nguyên tử Fukushima Daiichi bị tai nạn năm 2011, hôm nay 18/04/2019 loan báo sẽ cho phép các nhà thầu sử dụng lao động nước ngoài, với một visa mới được áp dụng từ tháng này. Cho đến nay, trong số 4.000 người làm việc hàng ngày tại địa điểm Fukushima, chỉ có rất ít kỹ sư ngoại quốc có chuyên môn cao.

(AFP) – Việt Nam tịch thu gần 1 tấn ma túy. Công an Việt Nam hôm qua 17/04/2019 tịch thu gần một tấn ma túy tổng hợp, sau khi người dân phát hiện 23 bao tải và 50 thùng loa chứa ma túy bên vệ đường ở Quỳnh Lưu, Nghệ An. Đây là lượng ma túy lớn nhất bị tịch thu kể từ nhiều năm qua, ba nghi can bị bắt.

(AFP) – Bầu cử tại Indonesia : Cảnh sát cấm các cuộc biểu tình. Chính quyền Indonesia ngày 18/04/2019 dọa sẽ có « những biện pháp cứng rắn, không khoan dung » đối với các cuộc cuộc tập hợp nào đe dọa « ổn định và an ninh công cộng ». Lời cảnh cáo này được đưa ra sau khi phe đối lập lên tiếng không công nhận kết quả bầu cử tạm thời cho rằng tổng thống mãn nhiệm Joko Widodo tạm dẫn trước 10 điểm.

(AFP) – Nga muốn giúp Venezuela và Cuba trước các lệnh trừng phạt của Mỹ. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga Serguei Riabkov ngày 18/04/2019 còn tuyên bố rằng các biện pháp trừng phạt của Mỹ nhắm vào hai nước châu Mỹ Latinh này là « bất hợp pháp ». Tuyên bố này được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton ngày hôm qua thông báo một loạt các biện pháp trừng phạt mới nhắm vào Venezuela và Cuba.

(AFP) – Sứ thần tòa thánh Vatican tại Pháp bị điều tra tội « xâm hại tình dục ». Tư pháp Paris ngày 18/04/2019 khẳng định ông Luigi Ventura bị thẩm vấn hồi đầu tháng Tư theo chính « yêu cầu » của đương sự mà không cần đợi bị dỡ bỏ quyền miễn trừ ngoại giao. Cuộc điều tra được mở sau khi tòa thị chính Paris báo động một công chức trẻ khiếu nại bị sứ thần « sàm sở » trong một buổi chúc mừng đầu năm với các quan chức ngoại giao ngày 17/01/2019.

(AFP) – EU : Xe tải phải giảm 30% phát thải khí CO2 từ đây đến năm 2030. Nghị Viện Châu Âu ngày 18/04/2019 với 474 phiếu thuận, 47 phiếu chống và 11 vắng mặt đã thông qua dự luật trên. Đây cũng là lần họp cuối cùng của Nghị Viện Châu Âu trước khi cuộc bầu cử chính thức diễn ra vào cuối tháng 5/2019.

(AFP & REUTERS) – Chiến sự tại Libya : Gần 250 người chết trong vòng hai tuần. Tổ chức Y Tế Thế Giới WHO ngày 18/04/2019 cho biết thêm cuộc xung đột xung quanh Tripoli cũng đã làm cho hơn 910 người bị thương. Còn theo thống kê của Tổ chức Di dân Quốc tế WIO, chiến sự tại Libya đã buộc 25.000 người phải di tản, trong đó có hơn 4.500 chỉ trong vòng 24 giờ qua. Chiến sự lại bùng nổ ở phía nam. Một nhóm vũ trang đã tấn công một căn cứ không quân do các lực lượng của tướng Haftar kiểm soát.

(AFP) – Amazon có thể ngưng « cửa hiệu » Trung Quốc. Việc đóng cửa này chỉ liên quan đến các dòng sản phẩm Trung Quốc tại Trung Quốc để tập trung kinh doanh các mặt hàng nhập khẩu. Dịch vụ cung ứng các sản phẩm tin học phi vật chất, sách điện tử cũng như các dịch vụ chuyên trách giao hàng từ Trung Quốc cho khách hàng nước ngoài vẫn được duy trì, theo như một nguồn thạo tin được tờ Bloomberg tiết lộ.

(AFP) – Thêm một sân ga mừng phi trường Orly 100 năm tuổi. Ngày 18/04/2019 thủ tướng Pháp và bộ trưởng Giao Thông cắt băng khánh thành sân ga mới của phi trường Orly phía nam thủ đô Paris. Trải rộng trên 80.000 mét vuông, với một mái che bằng kính, sân ga Orly3 có khả năng tiếp đón 8 triệu hành khách một năm. Orly là phi trường lớn thứ nhì của Pháp. Năm 2018 hơn 33 triệu lượt người du lịch đã dừng chân tại sân bay Orly.