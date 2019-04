(AFP) - Người phụ nữ Trung Quốc bị bắt trong tư gia của Donald Trump tiếp tục bị giam. Trương Ngọc Tinh (Zhang Yu Jing) bị bác đơn tại ngoại hầu tra.Thẩm phán liên bang William Matthewman cho là người này dường như đang chuẩn bị hành động « nguy hại ». Để tránh trường hợp nghi can bỏ trốn, ông từ chối cho tự do tạm thời. Trương Ngọc Tinh, 33 tuổi, lợi dụng trùng tên với một phụ nữ khác để xâm nhập khu nghỉ mát Mar-a-Lago, nơi tổng thống Mỹ đang nghỉ cuối tuần. Khi bị bắt, hôm 30/03, trong người nghi can có 4 điện thoại di động và một khóa USB chứa mã độc.

(AFP) - Mùa Pulitzer 2019 giành cho nhà báo dấn thân. Hai giải thưởng cao quý được trao cho hãng Reuters, gồm hai phóng viên Miến Điện Wa Lone và Kyaw Soe Oo đang bị án 7 năm và 9 năm tù do một phóng sự « thảm sát người Rohingya ». Giải thứ hai tặng cho nhóm 11 phóng viên tác giả phóng sự ảnh về làn sóng di dân Nam Mỹ muốn đến Hoa Kỳ. Pulitzer cũng tưởng thưởng hai nhà báo điều tra về sự nghiệp và đời tư của tỷ phú Donald Trump, cả hai đều gây bất lợi cho tổng thống. Một người là phóng viên của New York Times, người thứ hai làm việc cho Wall Street Journal.

(AFP) - Một công dân Na Uy bị Nga kết án 14 năm tù. Frode Berg, 63 tuổi, công chức Na Uy hồi hưu bị bắt năm 2017 và bị cáo buộc thu thập thông tin mật về tàu ngầm của Nga. Trong phiên xử kín tại Matxcơva vào hôm nay 16/04/2019, Frode Berg bị kêu án 14 năm tù. Trong quá khứ, ông là công chức đặc trách theo dõi thi hành hiệp định biên giới giữa Nga và Na Uy. Luật sư người Na Uy cho biết sẽ không kháng án nhưng xin tổng thống Putin ân xá.

(AFP) - Algeri : Chủ tịch Hội Đồng Hiến Pháp từ chức. Dưới áp lực của đường phố, Taieb Belzaiz, một trong các khuôn mặt của chế độ bị dân chúng phản đối, đã xin từ chức chủ tịch Hội Đồng Hiến Pháp Algeri. Cơ quan này có nhiệm vụ phê chuẩn đơn ứng cử tổng thống mà ngày bầu cử được ấn định là 04/07 sắp đến. Trong số « 3B » bị dân chống đối, chỉ còn Bensalah giữ ghế tổng thống chuyển tiếp. Tổng thống Bouteflika đã từ chức hồi đầu tháng 4. Trong khi đó, phong trào tranh đấu tiếp tục. Hôm nay, thứ Ba, là ngày xuống đường hàng tuần của sinh viên. Bất chấp hàng rào cảnh sát, hàng ngàn sinh viên tập trung về quảng trường Bưu Điện với khẩu hiệu « Giải phóng Algeri ».

(Reuters) - Mỹ - Đài Loan : Washington bật đèn xanh cho bán 500 triệu đô la dịch vụ quân sự. Lầu Năm Góc cho biết, bộ Ngoại Giao đã phê chuẩn việc bán cho Đài Bắc một chương trình tập huấn phi công chiến đấu cơ F-16, cùng nhiều phương tiện bảo dưỡng và trang thiết bị hậu cần. Hợp đồng huấn luyện phi công cho Đài Loan được thực hiện tại căn cứ không quân Luke, tại Arizona. Ngày 6/4/2019, chính quyền Đài Bắc thông báo kế hoạch mua 66 phi cơ F-16V của Mỹ, để tự vệ trước đe dọa Trung Quốc. Hoa Kỳ dự kiến sẽ trả lời vào tháng 7 tới.

(Reuters) - Tổng thống Đài Loan : Tập trận Trung Quốc không hù dọa được Đài Bắc. Tại một diễn đàn do bộ Quốc Phòng Đài Loan tổ chức hôm nay 16/04/2019, kỷ niệm 40 năm Mỹ ra luật về quan hệ với Đài Loan (Taiwan Relations Act), tổng thống Thái Anh Vănnhấn mạnh là cuộc tập trận mà Trung Quốc tiến hành từ hôm qua xung quanh hòn đảo chỉ làm tăng thêm quyết tập tự vệ của Đài Loan.

(AFP) - Chính quyền Maduro cáo buộc Canada theo đuôi Mỹ. Hôm qua, 15/04/2019, chính quyền Venezuela lên án Canada về loạt trừng phạt nhắm vào nhiều quan chức cao cấp nước này. Các đối tượng bị Canada trừng phạt gồm 41 quan chức cao cấp trong chính phủ Maduro hoặc lãnh đạo địa phương. Trước đó, có 70 quan chức khác của Venezuela bị Canada trừng phạt. Tài sản của các nhân vật nói trên bị phong tỏa. Họ bị cấm mọi giao dịch với Canada. Ngoại trưởng Venezuela cho rằng với việc Canada vào hùa với « cuộc phiêu lưu gây hấn và tội ác của (tổng thống Mỹ) Donald Trump chống lại Venezuela », thủ tướng Trudeau đã đánh mất vị thế « người đối thoại đáng tín cậy » của Canada.

(AFP) - Nhóm Lima kêu gọi Liên Hiệp Quốc có biện pháp « tránh khủng hoảng leo thang » tại Venezuela. Nhóm Lima - gồm 13 nước Mỹ Latinh và Canada, hôm qua 15/04, họp tại Santiago, ra tuyên bố chung kêu gọi tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc và Hội Đồng Bảo An có biện pháp ngăn chặn tình trạng an ninh đang trở nên tồi tệ, cũng như trợ giúp nhân đạo cho người tị nạn Venezuela.

(AFP) - Mỹ : Báo cáo về điều tra nghi án Nga can thiệp bầu cử Mỹ sẽ được công bố vào thứ Năm, 18/04, với phiên bản rút gọn. Bộ trưởng Tư Pháp Bill Barr hôm qua, 15/04, cho biết trong bản báo cáo được công bố sẽ không có một số nội dung có thể gây hại cho uy tín của một số nhân chứng, hoặc có chứa thông tin mật. Công bố báo cáo điều tra, do chưởng lý Robert Mueller tiến hành, là đòi hỏi của phe Dân Chủ Mỹ. Trước đó, bộ trưởng Tư Pháp nhận định, nếu như báo cáo không kết luận rõ ràng là tổng thống Donald Trump phạm tội, thì báo cáo cũng không loại trừ hoàn toàn khả năng này.

(AFP - Wall Street Journal) - Trung Quốc điều tra về cáo buộc tập đoàn Ericsson xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tập đoàn Thụy Điển, hôm nay 16/04, thông báo Ericsson đang bị cơ quan quản lý thị trường Trung Quốc điều tra. Ericsson là một trong các tập đoàn truyền thông quốc tế đang chuẩn bị triển khai mạng internet 5G tại Trung Quốc. Các hoạt động tại Trung Quốc mang lại cho Ericsson 7% doanh thu năm 2018. Ericsson tuyên bố hợp tác với cơ quan điều tra, và không đưa ra bất cứ bình luận nào về cuộc điều tra đang diễn ra.