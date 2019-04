(AFP) - Pháp: Toulouse, tụ điểm của phe Áo Vàng. 13/04/2019 là ngày Thứ Bảy trong 22 tuần liên tiếp phong trào Áo Vàng tại Pháp xuống đường. Cuộc tập hợp chiều nay diễn ra vài ngày trước khi tổng thống Macron thông báo một số biện pháp mạnh chấm dứt khủng hoảng kéo dài từ 5 tháng qua. Hàng ngàn người tập hợp về thành phố Toulouse, ở miền tây nam nước Pháp. 800 cảnh sát được huy động để bảo vệ trung tâm thành phố Toulouse, đặc biệt là quảng trường Capitole.

(AFP) - Đoàn Thị Hương được trả tự do ngày 03/05/2019. Luật sư của bị cáo ngày 13/04/2019 đã được giới chức nhà tù Malaysia thông báo thân chủ của ông sẽ được trả tự do vào đầu tháng 5/2019 sau khi được giảm án vì có hành vi tốt. Hôm mồng 01/04/2019 Đoàn Thị Hương đã nhận tội "cố ý đả thương bằng hung khí hoặc cách thức nguy hiểm" thay cho tội giết người trong vụ sát hại Kim Jong Nam, người anh cùng cha khác mẹ của đương kim lãnh đạo Bắc Triều Tiên. Với tội này, Hương bị kết án 3 năm 4 tháng tù, và trên nguyên tắc đến tháng 6/2020 mới được thả ra. Tuy nhiên, luật sư của Hương cho biết cô được trả tự do vào đầu tháng tới do được giảm án vì có hạnh kiểm tốt.

(Reuters) - Trưng cầu dân ý lại về Brexit. Đang dự cuộc họp của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế tại Washington, bộ trưởng Tài Chính Anh Philip Hammond hôm 12/04/2019 cho biết ý tưởng về một cuôc trưng cầu dân ý thứ hai về Brexit rất có khả năng được đưa ra Quốc Hội Anh một lúc nào đó, mặc dù vẫn bị chính phủ của thủ tướng Theresa May chống đối. Tuy nhiên còn rất ít thời gian vì đến tháng 10 là Luân Đôn phải chia tay với Bruxelles. Nhân vật rất có uy tín trong nội các Theresa May hy vọng Quốc Hội sẽ phá vỡ bế tắc Brexit bằng cách thông qua thỏa thuận trước cuối tháng Sáu và do đó xóa bỏ ý tưởng trưng cầu dân ý lại.

(Reuters) - Israel tấn công tỉnh Sana miền đông bắc Syria. Theo đài truyền hình nhà nước Syria ngày 13/04/2019, hệ thống phòng không Syria đã bắn rơi nhiều tên lửa của Israel nhắm vào một vị trí quân sự tại tỉnh Hama miền tây bắc Syria. Ba binh sĩ bị thương và một số nhà cửa bị các mảnh vỡ tên lửa làm cho hư hại. Israel thường xuyên không kích vào Syria, đặc biệt vào các vị trí của Iran hay của lực lượng dân quân thân Iran như tổ chức Hồi Giáo Hezbollah.

(AFP) - Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế cảnh báo: Venezuela sẽ phải mất cả chục năm để phục hồi kinh tế. Giám đốc IMF đặc trách khu vực châu Mỹ Latinh Alejandro Werner trả lời hãng tin Pháp AFP ngày 12/04/2019 chờ đợi GDP của Venezuela trong năm nay giảm 25 %, gần một nửa dân số trong tuổi lao động bị thất nghiệp. Theo ông, quốc gia nhiều dầu hỏa này sẽ phải mất "khoảng một chục năm, thậm chí là còn lâu hơn thế nữa" mới hy vọng tìm lại mức độ tăng trưởng của những năm 2013-2014, trước khi Venezuela lâm vào khủng hoảng.

(AFP) - Mỹ phạt bốn công ty chuyển dầu hỏa của Venezuela cho Cuba. Bộ Tài Chính Mỹ ngày 12/04/2019 cho biết ba công ty trong tầm ngắm của Hoa Kỳ có trụ sở tại Liberia, một tại Ý. Tài khoản của các công ty này tại Mỹ bị phong tỏa và Washington cấm mọi tập đoàn Hoa Kỳ giao dịch với các công ty nói trên. Chính quyền Trump quan niệm "dầu hỏa Venezuela thuộc về người dân Venezuela, không thể để cho một nhà độc tài sử dụng tài sản nhằm bám víu quyền lực".

(AFP) - Tòa Hình Sự Quốc Tế từ chối mở điều tra về tội ác ở Afghanistan liên quan đến một số quân nhân Mỹ. Quyết định được các thẩm phán của Tòa Hình Sự Quốc Tế đưa ra hôm 12/04/2019 sau khi bị Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt. Còn phía Washington hoan nghênh « một thắng lợi lớn ».

(Reuters) - Facebook chi 22,6 triệu đô la để bảo vệ nhà sáng lập Zuckerberg trong năm 2018. Theo một tài liệu được công bố ngày 12/04/2019, trong số tiền nói trên, gần 20 triệu đô la được dùng để bảo đảm an ninh cho nhà tỉ phú và gia đình. Khoản tiền này tăng hơn gấp đôi so với mức 9 triệu hàng năm trước đó. 2,6 triệu còn lại là chi phí cho chuyên cơ riêng của Zuckerberg.