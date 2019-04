Ngoại trưởng Mỹ lên án Nga và Trung Quốc can thiệp vào Venezuela

Tại Chilê, chặng dừng đầu tiên trong vòng công du Nam Mỹ trong ba ngày kể từ 12/04/2019, Mike Pompeo đã cảm ơn nước chủ nhà đón nhận gần 300.000 người tị nạn Venezuela. Trong cuộc tiếp xúc với tổng thống Chilê, Sebastian Pinera và đồng sự Roberto Ampuero, ngoại trưởng Mỹ đề cập đến sự hiện diện của quân đội Nga tại Venezuela và nhấn mạnh : Washington không thể "chấp nhận để cho Nga đẩy tình hình thêm bất ổn". Việc Matxcơva đưa quân sang Venezuela là một "hành động không hay".

Liên quan đến sự can thiệp về mặt tài chính và kinh tế của Trung Quốc tại Venezuela, ông Pompeo lên án thái độ "giả dối của Trung Quốc và một số quốc gia khác" khi nói rằng "không can thiệp vào công việc nội bộ" của Venezuela. Nhưng theo ông Pompeo thì "chính sự can thiệp tài chính của những nước ngày đã hủy hoại kinh tế" Venezuela.

Thông tín viên Justine Fontaine từ Santiago gửi về bài tường trình :

"Trước hàng loạt ống kính của phóng viên ảnh, Mike Pompeo đã hoan nghênh vài trò đầu tàu của Chilê tại khu vực trên hồ sơ Venezuela. Ông nói "Tôi muốn mở đầu bằng lời cảm ơn gửi đến Chilê, hoan nghênh tổng thống Pinera đã góp phần cô lập Nicolas Maduro và đã có lòng nhân ái đối với những người vô tội phải chạy trốn khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế và nhân đạo đang hoành hành trên đất nước họ".

Gần 300.000 người Venezuela đã sang Chilê lánh nạn. Cuối tháng trước, Santiago đã tổ chức hội nghị Prosur. Mục đích của nhóm này nhằm trở thành một tổ chức mới trong vùng. Đến nay toàn bộ các thành viên Prosur đều đứng về phía tổng thống tự phong của Venezuela, ông Juan Guaido.

Đến Thứ Hai tuần sau, Santiago một lần nữa sẽ tổ chức cuộc họp của nhóm Lima. Ngoại trưởng Chilê, Roberto Ampuero nhắc lại ông "hoàn toàn phản đối mọi hình thức can thiệp quân sự" vào Venezuela. "Khủng hoảng tại quốc gia này phải được giải quyết bằng con đường chính trị, bằng luật pháp và phải được giải quyết một cách hòa bình". Ngoại trưởng Ampuero nhấn mạnh "đây là lập trường của Chilê mà Santiago muốn nhắc lại và đây cũng là một nguyên tắc, một niềm tin vững chắc được nhiều nước trong khối Lima chia sẻ".

Sau Chilê, ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục đến Paraguay và Peru. Đến Chủ Nhật này, trước khi kết thúc vòng công du Nam Mỹ, ông Pompeo sẽ dừng chân tại biên giới giữa Venezuela và Colombia".

Ngoài hồ sơ Venezuela, ngoại trưởng Mỹ còn khuyên Chilê nên thận trọng trong quan hệ hợp tác kinh tế với Bắc Kinh, do "những hoạt động thương mại của Trung Quốc luôn gắn liền với vế an ninh và tham vọng thâu tóm công nghệ" của quốc gia này. Trung Quốc đã qua mặt Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại quan trọng nhất của Chilê.