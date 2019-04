(AFP) - Sudan : Quân đội lật đổ tổng thống Omar El Béchir. Sau30 năm cầm quyền, Omar El Béchir, 75 tuổi, vừa bị quân đội truất phế vào trưa ngày 11/04/2019. Đây là hồi kế tiếp kể từ khi phong trào nổi dậy của người dân Sudan bùng lên hôm 22/02/2019 khi tổng thống ban hành tình trạng khẩn cấp, đàn áp biểu tình chống vật giá leo thang. Phong trào nổi dậy tại Sudan làm 49 người thiệt mạng.

(AFP) - Algeri bầu lại tổng thống ngày 04/07/2019. Quyền tổng thống Algeri, Abdelkader Bensalah hôm 10/04/2019 thông báo tin trên. Cách nay hai ngày, khi được chỉ định đứng đầu cơ quan quyền lực tại Alger, thay thế tổng thống Bouteflika, quyền tổng thống Algeri Bensalah cam kết tổ chức bầu cử tự do trong vòng 90 ngày.

(Reuters) - Gián điệp Trung Quốc thâm nhập tập đoàn ASML của Hà Lan. Báo tài chính tại Amsterdam ngày 11/04/2019 tiết lộ nhiều nhân viên Trung Quốc làm việc trong bộ phận nghiên cứu và phát triển của tập đoàn chuyên cung cấp trong thiết bị bán dẫn ASML đã "đánh cắp nhiều tài liệu mật" của công ty, gây thiệt hại "hàng trăm triệu euro" cho hãng của Hà Lan này. Không có bằng chứng "nhà nước" Trung Quốc có liên can đến vụ gián điệp công nghệ ASML.

(Rappler) - Theo AMTI, Việt Nam "âm thầm" nâng cấp cơ sở hạ tầng ở Trường Sa. Trong thông báo đề ngày 08/04/2019 nhưng chỉ được báo Rappler đăng tải vào hôm 10/04/2019, Sáng Kiến Minh Bạch Hàng Hải AMTI ghi nhận : từ giữa năm 2017 "Việt Nam tiếp tục nâng cấp các cơ sở vật chất thuộc quần đảo Trường Sa nhưng dường như đã không vấp phải chống đối của Hải Quân Trung Quốc hay Philippines". Vẫn theo AMTI, "Việt Nam hiện đang chiếm đóng 49 tiền đồn trải rộng trên 27 thực thể trong khu vực quần đảo Trường Sa".

(DPA) - Thủ tướng Trung Quốc đến Croatia trước thượng đỉnh 16+1. Hôm qua, thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường tới thủ đô Croatia, ký kết với Croatia một số thỏa thuận hợp tác song phương, đặc biệt có một thỏa thuận hợp tác với tập đoàn Hoa Vi. Ngày mai 12/04/2019, lãnh đạo 16 quốc gia Trung Âu và Đông Âu sẽ họp với thủ tướng Trung Quốc tại thành phố biển Dbrovnik, miền nam Croatia. Đây là thượng đỉnh lần thứ 8 của nhóm 16+1, với kế hoạch “Một vành đai, một con đường” là chủ đề chính. Nhiều quốc gia châu Âu lo ngại Bắc Kinh sử dụng kế hoạch này để gây ảnh hưởng chính trị, buộc các nước phụ thuộc vào Trung Quốc.

(AFP) – Libya: Chiến sự tiếp diễn tại Tripoli, ít nhất 58 người chết. Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) hôm nay, 11/04/2019, chiến dịch tấn công thủ đô Libya của tướng Haftar từ 6 ngày qua, còn làm 266 người bị thương. Hàng nghìn người phải sơ tán, nhiều người bị kẹt trong một số khu vực chiến sự. Theo Trung tâm khủng hoảng quốc tế ICG, quân đội của tướng Haftar và quân chính phủ dường như tương đương về lực lượng, nhưng nếu có tăng viện, hoặc can thiệp từ bên ngoài, rất có thể « thảm họa nhân đạo » sẽ sớm xảy ra. Hội Đồng Bảo An và Liên Hiệp Châu Âu đang chuẩn bị ra thông cáo về tình hình Libya.

(AFP) – Đức Đạt Lai Lạt Ma đang bình phục. Theo người phát ngôn của lãnh tụ tâm linh Phật Giáo Tây Tạng, hôm nay, 11/04/2018, Đạt Lai Lạt Ma có thể xuất viện ngay vào ngày mai. Trả lời AFP, ông Tenzin Taklha cho biết Đạt Lai Lạt Ma đã bắt đầu tập thể dục được từ sáng hôm nay, ông vẫn tiếp tục dùng thuốc, nhưng về cơ bản sức khỏe đã ổn định. Đạt Lai Lạt Ma nhập viện tại New Delhi từ hôm 09/04, do chứng đau lồng ngực.