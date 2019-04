Venezuela : Phong tỏa quốc lộ phản đối tình trạng mất nước kéo dài

Rốt cục đòi hỏi của người dân đã tạm thời được đáp ứng. Phóng sự của thông tín viên Benjamin Dellile từ Caracas :

« Vào lúc 5 giờ 30 phút sáng thứ Hai 08/04, nhiều cư dân khu phố nghèo La Vega, phía nam thủ đô, đã phong tỏa một trong các xa lộ lớn dẫn đến thủ đô, xa lộ mang tên Panamerica. Một linh mục tại khu phố, cha Alfredo Infante, có mặt tại chỗ, kể lại : Ở khu này có nhiều nơi đã hơn một năm nay không có nước, một số nơi khác từ sáu tháng nay. Rất hiếm nơi nhận được nước, và nếu nước có đến thì cũng mau chóng bị cắt. Tình trạng này dẫn đến nhiều căn bệnh ngoài da, các vấn đề như kiết lỵ. Tất cả đều do thiếu nước.

Xe cộ bị kẹt cứng, do phong tỏa xa lộ, buộc cảnh sát phải can thiệp cấp tốc. Những người biểu tình chấp nhận mở lối cho xe đi, đổi lại họ có được một cuộc gặp với các giới chức công ty Nhà nước Hydrocapital, phụ trách cấp nước. Bà Vianeth là một trong những đại diện gặp Hydrocapital. Bà nói : Chúng tôi đã có ba thỏa thuận. Thứ nhất là tìm hiểu ngay hôm nay xem lý do gì khiến các trạm bơm không hoạt động. Thỏa thuận thứ hai là (công ty) sẽ chuyển một số vật tư đến nơi để sửa chữa. Và thỏa thuận thứ ba là, vào 15 giờ, ngày thứ Sáu, nước sẽ phải trở lại.

Nếu mục tiêu không thực hiện được, dân chúng sẽ lại xuống đường. Tuy nhiên, những cư dân khu phố La Vega cũng có thể xem mình là những người may mắn, bởi trong những ngày gần đây, nhiều cuộc biểu tình khác như kiểu này đã bị chính quyền dùng vũ lực giải tán ».

Trong hai ngày, hôm qua và hôm nay, 08 và 09/04, đại diện 13 quốc gia châu Mỹ Latinh và Liên Hiệp Quốc họp tại Quito, thủ đô Ecuador, để bàn về việc hỗ trợ tài chính quốc tế cho các chương trình trợ giúp khoảng 3,5 triệu dân Venezuela (tức 10% dân số) phải chạy ra nước ngoài tị nạn, kể từ đầu khủng hoảng. Hồi tháng 11, nhiều chính phủ châu Mỹ, châu Âu và châu Á cùng một số định chế quốc tế đã cam kết rót tổng cộng 550 triệu đô la cho Ecuador để hỗ trợ quốc gia này trong việc tiếp đón khoảng 250.000 di dân Venezuela.

Theo Liên Hiệp Quốc, có thể có thêm gần 2 triệu người Venezuela rời bỏ đất nước từ nay đến cuối năm.