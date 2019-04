(AFP) – Pháp khởi động chiến dịch vận động bầu cử Nghị Viện Châu Âu. Mười hai nhân vật dẫn đầu danh sách tranh cử sẽ chính thức khởi động chiến dịch vận động trên kênh truyền hình France 2 vào tối 04/04/2019. Chiến dịch này được mở ra sau nhiều tranh cãi. Nhiều đảng nhỏ phản đối kênh truyền hình France 2 đã có thái độ phân biệt đối xử khi ban đầu chỉ dự định mời 7 danh sách tranh cử "lớn".

(AFP) – Đảo Corse, chặng dừng đầy chông gai của tổng thống Pháp. Ngày 04/04/2019, ông Emmanuel Macron đến đảo Corse trong khuôn khổ cuộc tranh luận toàn quốc. Tại đây ông sẽ thảo luận với giới lãnh đạo cấp vùng. Tuy nhiên, một số các dân biểu có lập trường đòi tách rời đảo Corse ra khỏi nước Pháp tẩy chay buổi nói chuyện này. Liên minh Pè a Corsica kêu gọi tạm ngưng các sinh hoạt trong lúc ông Macron có mặt trên đảo Corse.

(AFP) – Bộ trưởng Nội Vụ nhóm G7 họp tại Paris. Cuộc họp diễn ra trong hai ngày bắt đầu từ hôm nay, 04/04/2019. Nội dung cuộc họp đặt trọng tâm vào các mối đe dọa khủng bố, an ninh mạng, cũng như nạn buôn người và tội phạm môi trường.

(AFP) – New Zealand : Thủ phạm vụ khủng bố Christchurch đối mặt với 50 tội danh. Cảnh sát New Zealand ngày 04/04/2019 cho biết bên cạnh 50 cáo buộc liên quan đến hành vi sát nhân, Brenton Harrison Tarrant, công dân người Úc 28 tuổi này còn phải đối mặt với gần 40 cáo buộc khác về mưu sát.

(AFP) – Indonesia muốn đóng cửa đảo Komodo để bảo vệ « rồng ». Theo cơ quan du lịch Indonesia ngày 04/04/2019, tình trạng du lịch đại trà đang làm xáo trộn cuộc sống của hơn 2.300 con "rồng Komodo", loại thằn lằn lớn nhất chuyên ăn thịt nổi tiếng trên đảo Komodo. Chính quyền Indonesia cho biết đang nghiên cứu khả năng tạm đóng cửa khu Công viên Quốc gia này kể từ năm 2020 nhằm gia tăng số lượng nai và heo rừng, nguồn thực phẩm chính cho « rồng » Indonesia.

(AFP) – Ăn uống không đúng cách : Nguyên nhân của 1/5 ca tử vong. Nghiên cứu do Viện Đo lường và Đánh giá Sức khỏe, trường đại học Washington, công bố trên tờ The Lancet ngày 04/04/2019 khẳng định trong năm 2017, có khoảng 11 triệu người chết. Nguyên nhân là do ăn uống không đúng cách, như tiêu thụ nhiều muối, đường hay thịt và thiếu các nguồn dinh dưỡng khác như ngũ cốc và trái cây, dẫn đến việc mắc các chứng bệnh như nhồi máu cơ tim, ung thư, tiểu đường...

(AFP) –Sòng bạc lớn nhất ở Singapore đầu tư thêm 3,3 tỉ đô la Mỹ. Ban quản trị Marina Bay Sands ngày 04/04/2019 thông báo sẽ xây thêm một tòa cao ốc với 1.000 phòng khách sạn hạng sang, một nhà hát với 15.000 chỗ ngồi. Chủ nhân của Marina Bay Sands hiện còn điều hành hai sòng bạc lớn khác trên thế giới, một ở Mỹ và một ở Macao.

(AFP) – Hải quan Philippines phát hiện một gói hàng chứa 757 con nhện độc. Vụ việc xảy ra vào hôm qua, 03/04/2019. Kiện hàng được gửi đi từ Ba Lan. Trị giá của 750 con nhện này ước tính lên tới 5.700 đô la và giống nhện này thường được nuôi như "gia súc". Tháng trước hải quan Philippines đã phát hiện 1.500 con rùa hiếm quý trong túi xách tay của một hành khách tại phi trường Manila.

(AFP) – Donald Trump tiếp phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc tại Nhà Trắng. Cuộc gặp dự trù diễn ra vào lúc 20 giờ 30, giờ quốc tế, ngày 04/04/2019. Phó thủ tướng Trung Quốc đang có mặt tại Washington để tiếp tục đàm phán với Mỹ về thương mại. Nhiều nguồn tin thông thạo cho biết vẫn chưa có ngày giờ cụ thể về thượng đỉnh Donald Trump-Tập Cận Bình được dự trù tổ chức trong tháng Tư này.

(Reuters)- Venezuela không loại trừ khả năng Nga tiếp tục đưa quân đến Caracas. Thứ trưởng Ngoại Giao Venezuela, Ivan Gil đưa ra thông báo như trên vào hôm 04/04/2019 và giải thích quyết định này hoàn toàn nằm trong khuôn khổ hợp tác quân sự giữa Venezuela và Nga. Hôm đầu tuần, tập đoàn Rostec của Nga cho biết sẽ mở lớp đào tạo phi công cho Venezuela.