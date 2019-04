Nghị Viện Anh thuận dời ngày Brexit để tránh « no deal »

Đây cũng chính là mục tiêu của cuộc thương lượng giữa thủ tướng Anh với lãnh đạo phe đối lập, Jeremy Corbyn, bắt đầu từ hôm qua và sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay.

Tuy nhiên, theo nhận định của đặc phái viên Anissa Eljabri tại Luân Đôn, người ta khó trông đợi có một phép lạ:

« Đằng sau những lời lẽ sáo rỗng của thông cáo, là một bầu không khí lạnh nhạt giữa hai nhà lãnh đạo. Thủ tướng Anh không nói gì, nhưng lời lẽ của ông Corbyn, lãnh đạo Công Đảng chưa cho thấy có gì là hứa hẹn. ʺThủ tướng Anh phải chấp nhận là thỏa thuận về Brexit của bà đã chết. Rằng bà phải đi theo hướng của Công Đảng. Bà ấy đã không làm những điều mà mà tôi mong muốn »… Tóm lại, các cuộc thảo luận này là « cần thiết » nhưng « không có kết quả ».

Thủ tướng May và lãnh đạo đối lập Corbyn có hai lập trường đối lập nhau về Brexit. Công Đảng hồi đầu tuần này thậm chí còn tuyên bố, để duy trì thị trường chung, cần phải bảo đảm 4 tự do về lưu thông, trong đó có tự do đi lại của người dân. Đảng đối lập còn đòi tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý thứ hai. Một hố sâu chính trị với nữ thủ tướng cho đến tận lúc này vẫn còn nghe theo những người chủ trương Brexit ʺcứngʺ. Phe hữu giận dữ chỉ trích cuộc thương lượng. Tờ báo bảo thủ Daily Telegraph chạy tít ʺCorbyn ở vị trí người điều khiểnʺ.

Chính phủ Anh đang tìm kiếm một giải pháp. Nghị Viện cố đạt được đồng thuận. Các cuộc bỏ phiếu thăm dò ý định đã chấm dứt. Nhưng trong đêm qua, hai cuộc bỏ phiếu được tiến hành : Thứ nhất, các nghị sĩ đã bác bỏ việc ra đi không có thỏa thuận và điều này được ghi trong luật. Thứ hai, họ cũng muốn dời ngày Brexit. Điều này có thể thực hiện, theo như phát biểu của bộ trưởng Tài Chính hôm qua. Và đương nhiên mong muốn này còn phải được 27 nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu chấp thuận ».