Tổng thống Algeri tuyên bố từ nhiệm trước ngày 28/04, dân chúng hoài nghi

Tuy nhiên, thông báo từ chức nói trên không hề được người dân hào hứng đón nhận. Đông đảo dân chúng đòi hỏi không chỉ tổng thống ra đi, mà muốn thay đổi cả chế độ chính trị hiện hành.

AFP cho hay, theo thông báo chính thức của phủ tổng thống Algeri, được các kênh truyền thông quốc gia liên tục đăng tải, trước khi từ chức, tổng thống sẽ có « các biện pháp để bảo đảm bộ máy Nhà nước vận hành liên tục trong giai đoạn chuyển tiếp ». Tuy nhiên, thông báo nói trên không hề nêu ra thời điểm từ chức, cũng như « các biện pháp quan trọng » dự kiến.

Thông báo từ chức của tổng thống, một yêu sách chính của người dân Algeri, không những không được hưởng ứng, mà còn gây ngờ vực. Hôm qua, một số kênh truyền thông tư nhân thậm chí còn đưa ra thông báo cải chính về quyết định từ chức của tổng thống.

Về mặt chính thức, nhiệm kỳ của tổng thống Bouteflika sẽ kết thúc vào cuối tháng 4, vậy tại sao lại cần có thêm một thông báo từ nhiệm không nêu rõ ngày tháng giã từ quyền lực ? Phải chăng đây lại là một thủ đoạn mới của chính quyền để câu giờ, chuẩn bị cho những người thân cận tiếp tục nắm quyền ? Theo các nhà quan sát, dù với mục tiêu gì, thông báo mới nói trên của chính quyền có rất nhiều khả năng sẽ không đạt được mục tiêu : giảm bớt nỗi giận dữ của dân chúng trên đường phố.

Thông tín viên RFI Leila Berrato từ Alger cho biết :

« Sau khi tổng thống ra đi, có hai người có khả năng lãnh đạo đất nước. Người thứ nhất là chủ tịch Hội Đồng Dân Tộc, tức Thượng Viện của Algeri. Người thứ hai là chủ tịch Hội Đồng Bảo Hiến. Hiện tại, nắm các chức vụ này là hai người thân cận với tổng thống Abdelaziz Bouteflika. Một điểm khác nữa là những người vừa được bổ nhiệm vào chính phủ mới hôm qua đều là những người đang tại vị, hoặc các quan chức cao cấp, được coi các cộng sự tin cẩn của những lãnh đạo đã rời chức vụ. Chính trong các điều kiện này mà chính quyền sẽ tổ chức cuộc bầu cử tổng thống mới.

Ngày hôm qua, dân chúng trên đường phố Algeri khẳng định điều mà họ mong muốn là thay đổi hệ thống chính trị, có những người lãnh đạo mới. Họ lên án nạn tham nhũng. Hiện tại, tuyên bố từ chức của Bouteflika không tạo được sự tin tưởng. Biểu tình chắc hẳn sẽ thu hút đông người vào thứ Sáu tuần này ».

Mọi chiến thuật bám trụ đã thất bại

Quyết định từ chức của tổng thống Algeri là biến chuyển mới nhất trước áp lực của dân chúng suốt 5 tuần lễ khủng hoảng nhưng không phải là bước cuối cùng. Abdelaziz Bouteflika chỉ nhượng bộ trên lịch trình « trước 28/04 » nhưng không nói rõ là ngày nào để có thể tiếp tục viện cớ để bám trụ. Lý do lần này là để « tránh cho đất nước không có người lãnh đạo ». Tuy nhiên, công luận Algeri không ngây thơ.

Chính quyền Algeri bị rơi vào thế thụ động phải đi từ nhượng bộ này đến nhượng bộ khác để kéo dài thời giờ tìm giải pháp. Đã 5 tuần qua, từ khi phát khởi phong trào toàn quốc xuống đường chống nhiệm kỳ thứ năm của tổng thống Bouteflika.

Trong những tuần qua, chính quyền loan báo một loạt biện pháp với hy vọng làm giảm phần nào làn sóng biểu tình. Tuy nhiên, tất cả các cố gắng đều vô ích bởi vì được đưa ra quá trễ so với biến chuyển của thời cuộc, nguyện vọng của người dân hiện nay là muốn sang trang chế độ cũ. Do vậy, chính quyền Algeri bắt buộc phải nhượng bộ thêm : đề nghị sử dụng điều 102 Hiến pháp, tuyên bố tổng thống « thiếu khả năng lãnh đạo » phải từ nhiệm vì lý do sức khỏe.

Công luận Algeri không chấp nhận giải pháp nửa vời. Thứ Sáu vừa qua, hàng chục triệu người xuống đường trên khắp nước với biểu ngữ « Chúng tôi muốn chế độ sụp đổ ». Thế là phủ tổng thống ra thông cáo Bouteflika « sẽ từ chức trước ngày 28/04 ».

Vấn đề là một lần nữa, nhượng bộ từ phía chế độ được đưa ra quá muộn so với mục tiêu đòi hỏi của người dân là « sang trang Bouteflika lẫn chế độ ». Đã thế, thông báo không nói rõ ngày nào tổng thống từ chức càng làm cho công luận nghi ngờ chính quyền không thực tâm.

Le Monde đưa ra nhận định như sau : Số phận tổng thống suy nhược xem như đã xong nhưng chuyện sắp tới mới khó. Quân đội, Mặt Trận Giải Phóng, doanh nhân, những giới thừa hưởng đặc quyền đặc lợi nay chạy theo phe ly khai sẽ góp tay vào « giai đoạn chuyển tiếp ». Phong trào biểu tình phản kháng đã « đánh hơi » được các thủ đoạn này.

Sau khi đem Syria và bất ổn chính trị ra hù dọa cũng như các động tác xoa dịu không thành công, mọi chiến thuật bám trụ rất khó qua mặt được người dân Algeri.