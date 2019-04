(AFP) – NATO kỷ niệm 70 năm thành lập tại Washington. Các ngoại trưởng 28 thành viên Liên Minh Quân Sự Bắc Đại Tây Dương sẽ họp mặt trong hai ngày 03 và 04/04/2019, để kỷ niệm ngày sinh nhật khối. Đe dọa từ Nga và việc chia sẻ “gánh nặng” tài chính, mà chính quyền Trump liên tục đòi hỏi, là hai chủ đề lớn của hội nghị lần này.

(Reuters) – Pháp kêu gọi Brunei không ra luật tử hình người đồng tính và ngoại tình. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Pháp hôm nay 02/04 tuyên bố : Pháp rất lo ngại về quyết định ngược với các cam kết quốc tế trong lĩnh vực nhân quyền của quốc vương Brunei. Hôm qua, cao ủy Liên Hiệp Quốc về nhân quyền Michelle Bachelet cũng hối thúc quốc vương Brunei thay đổi quyết định.

(RFI)- 30 lính cứu hỏa Trung Quốc bị hỏa thiêu. Thi hài của những người lính đã được tìm thấy vào ngày thứ Hai ở ngọn núi Lãnh Sơn gần Tứ Xuyên. Hôm Chủ Nhật, gần 700 lính cứu hỏa, được khẩn cấp điều động chống cháy rừng. Nhưng theo báo chí Bắc Kinh, gió bất ngờ đổi chiều ở độ cao 3.800 mét làm 27 lính cứu hỏa, 2 kiểm lâm và một dân làng bị lửa bao vây không rút lui kịp.

(AFP) – Giáo hoàng lên án nạn tin giả “gieo rắc định kiến và hận thù”. Chiếu thư gửi đến giới trẻ do giáo hoàng Phanxicô ký tên được công bố hôm nay, 02/04/2019. Chiếu thư lên án “các tập đoàn kinh tế khổng lồ” của thế giới kỹ thuật số có thể thao túng “các tiến trình dân chủ” bằng việc tung tin giả, gieo rắc định kiến và thù hận.

(The Diplomat) - Nga có thể rao bán máy bay chiến đấu đa năng, siêu thanh SU-57 cho Trung Quốc. Đây là loại phi cơ chiến đấu thế hệ năm đầu tiên do Nga chế tạo, mà tổng thống Nga từng mô tả là “máy bay quân sự tốt nhất thế giới”. Việc rao bán SU-57 E, tức phiên bản của SU-57, sẽ được tổng thống Nga quyết định trong những tuần tới. Năm 2018, bộ Quốc Phòng Nga từng thông báo không sản xuất hàng loạt SU-57, vì lý do chi phí quá cao.

(AFP)- S-400 hay F-35 : Mỹ dọa Thổ Nhĩ Kỳ. Hôm thứ hai, 01/04/2019 Hoa Kỳ gây thêm áp lực, đình chỉ kế hoạch chuyển giao trang thiết bị cho Thổ Nhĩ Kỳ. « Trong khi chờ đợi Ankara quyết định dứt khóat từ bỏ nhận S-400 của Nga, mọi hoạt động liên quan đến cung cấp trang thiết bị và thiết lập cơ chế hành quân cho chiến đấu cơ F-35 đã tạm ngưng », một viên chức của Lầu Năm góc tuyên bố.

(AFP)- Canada nóng lên nhanh gấp hai lần phần còn lại của trái đất. Hiện tượng biến đổi khí hậu đã làm cho Canada, có tiếng giá rét, bị hâm nóng nhanh hơn các nơi khác, theo một báo cáo của chính phủ. Từ năm 1948, nhiệt độ hàng năm tăng trung bình 1,7 độ C, trong khi phần còn lại của địa cầu tăng 0,8 độ.

(AFP)- Cứu lụt không kịp, Iran tố Mỹ « khủng bố kinh tế ». Teheran ngày hôm qua ra lệnh cho nhiều thành phố ở miền tây bị lũ lụt di tản khẩn cấp sau khi có một người chết. Do thiếu phương tiện cơ giới, lực lượng cứu hộ phải mượn trực thăng của quân đội. Ngoại trưởng Iran Javad Zarif ngày hôm qua tố cáo Hoa Kỳ « cản trở cứu trợ » qua các hành động trừng phạt kinh tế mà ông gọi là « khủng bố » làm cho tổ chức Trăng liềm xanh không hoạt động hiệu quả.

( AFP ) – Mick Jagger mổ tim, các fan lo lắng. Những người hâm mộ nhóm nhạc rock huyền thoại The Rolling Stones đang rất lo lắng sau khi hôm qua, 01/04/2019, báo chí Mỹ loan tin là ca sĩ chính của ban nhạc Mick Jagger, năm nay 75 tuổi, sẽ được giải phẫu để thay một van tin mới. Ngay từ thứ Bảy tuần trước, nhóm Rolling Stones đã thông báo hoãn chuyến lưu diễn dự trù từ tháng 4 đến tháng 6.