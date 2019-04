Brexit : thủ tướng và Nghị Viện Anh tiếp tục đấu trí cân não

Hôm nay, 01/04/2019, Nghị Viện Anh tiếp tục tiến hành một loạt cuộc bỏ phiếu thăm dò ý định về những giải pháp có thể thay thế cho thỏa thuận Brexit mà thủ tướng Theresa May đã ký với Liên Hiệp Châu Âu. Thỏa thuận do thủ tướng Anh đệ trình đã bị các nghị sĩ Anh bác bỏ ba lần.

Tường thuật của thông tín viên Anissa El Jabri tại Luân Đôn :

« Người ta đang chờ đợi sự lựa chọn cuối cùng các giải pháp thay thế và sự lựa chọn này do chủ tịch Nghị Viện thực hiện. Lần này, chắc sẽ có ít các đề xuất giải pháp được đệ trình để bỏ phiếu và do vậy, có thể có được một đa số về một giải pháp được nói nhiều đến trong kỳ nghỉ cuối tuần qua. Giải pháp duy trì nước Anh trong liên minh thuế quan. Đảng Dân Chủ Thống Nhất (DUP) Bắc Ai Len đã tỏ ra chấp thuận. Cho đến nay, đảng này vẫn nhất quyết chống lại thỏa thuận mà bà May đã ký với châu Âu.

Trong tuần trước, đề xuất này đã được đón nhận một cách thuận lợi, và nhất là có khoảng cách khá nhỏ giữa số phiếu chống và phiếu thuận. Vậy giờ đây, bà May có khả năng chú ý đến đề nghị này hay không ? Thủ tướng Anh vẫn đang hứng chịu áp lực tối đa, đến từ nhiều hướng và rất trái ngược nhau, từ hai phe chống và ủng hộ Brexit.

Giờ đây, hầu như tất cả các bộ trưởng đều đe dọa từ chức. Theo báo The Sun, các dân biểu Bảo Thủ mất kiên nhẫn. 170 nghị sĩ kêu gọi thủ tướng không chấp nhận lùi lại thời điểm Brexit quá xa. 170 người, tức là còn lớn hơn một nửa tổng số nghị sĩ thuộc nhóm Bảo Thủ. Báo Sunday Times cho biết, ngay trong nội các của bà May cũng có chia rẽ giữa những người chống và ủng hộ việc tổ chức bầu cử lập pháp trước thời hạn. Mọi quyết định trong bối cảnh hiện nay đều có nhiều rủi ro. Ngay tại vùng bầu cử trung thành nhất với bà, người ta cũng cho rằng bà May chỉ có thể giữ được chiếc ghế thủ tướng trong vài tuần mà thôi, không thể lâu hơn được nữa. »