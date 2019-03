Brexit : Thỏa thuận ly thân trình Quốc Hội Anh lần thứ ba

Bất chấp mọi dự báo bi quan, chính phủ Anh quyết định đưa ra Quốc Hội biểu quyết thỏa thuận Brexit trong ngày 29/03/2019 này sau khi được chủ tịch Nghị Viện bật đèn xanh. Thủ tướng Theresa May, sau hai lần thất bại, luồn lách rào cản của các đối thủ trong và ngoài đảng như thế nào ?

Từ Luân Đôn, thông tín viên Murielle Delcroix tường thuật :

"Theresa May đã hàng trăm lần hứa hẹn : Vương quốc Anh sẽ rời Liên Hiệp Châu Âu để hướng về một tương lai rực rỡ. Tuy nhiên sau hai lần bác bỏ thỏa thuận mà chính phủ đạt được với Bruxelles, bị cho là có hại cho đất nước, các dân biểu Anh không những làm xáo trộn lịch trình mà còn gây bất trắc cho tương lai Brexit.

Hôm nay, thứ Sáu, thủ tướng Anh phải tìm cách lấy lại thế chủ động, đệ trình Nghị Viện biểu quyết một phần của thỏa thuận mà thôi. Theo tính toán của Theresa May, khi đưa ra Quốc Hội biểu quyết phần văn kiện chỉ liên quan đến chuyện ly thân, thì được hai cái lợi. Thứ nhất là Luân Đôn tôn trọng điều kiện của Bruxelles để được triển hạn ngày ra đi đến ngày 22 tháng 05. Thứ hai, đây là cơ hội cuối cùng để tránh kéo dài thêm thời gian chờ đợi.

Vì thế mà thủ tướng Anh gia tăng sức ép với những dân biểu Bảo Thủ có chủ trương Brexit, những người khẳng định là muốn ra đi thật nhanh nhưng lại khăng khăng trì hoãn việc thông qua thỏa thuận ly thân. Thủ tướng Anh cũng muốn đặt phe đối lập vào thế phải giữ lời bởi vì Công đảng luôn luôn nói là họ chống bản tuyên bố chính trị đính kèm, nhưng sẵn sàng biểu quyết phần thỏa thuận chia tay với châu Âu.

Vấn đề là không có gì bảo đảm là nỗ lực tuyệt vọng của thủ tướng Anh có cơ may lay chuyển được tình trạng bế tắc trong Nghị Viện. Công đảng cũng như tổ chức chính trị Bắc Ailen UDP, đồng minh của đảng bảo thủ Anh , đã báo trước là họ chống lại chuyện biểu quyết có một nửa thỏa thuận. Nói cách khác, cơ may để thủ tướng Theresa May thấy thỏa thuận Brexit của bà được phê chuẩn vào trưa nay rất mong manh."