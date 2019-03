Thủ tướng Theresa May sẵn sàng từ chức nếu Nghị Viện Anh thông qua thỏa thuận Brexit

Bằng chứng rõ rệt nhất là trong cuộc biểu quyết thăm dò hôm qua về 8 giải pháp khác thay thế, tất cả đều không có được đa số ủng hộ. Hạn chót để Luân Đôn chia tay với Liên Âu vào ngày 12/04/2019 đã cận kề, bản thân các nghị viên Anh vẫn chưa quyết định về hình thức cuộc ly dị đau đớn với Bruxelles.

Đặc phái viên đài RFI từ Luân Đôn Anissa Eljabril phân tích :

" Kết quả vừa qua không có gì là bất ngờ bởi Nghị Viện Anh hiện đang bị chia rẽ sâu rộng. Một cách chi tiết hơn, một bên, có 105 dân biểu, tối qua, đã ủng hộ việc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu vào ngày 29/03/2019 như dự kiến ban đầu. Bên kia, có nhiều người ủng hộ hơn thì chủ trương ra đi một cách êm thắm, trong khuôn khổ liên minh thuế qua… nhưng cũng không hội đủ đa số phiếu để đề xuất này có thể thay thế kế hoạch của Theresa May. Bộ trưởng Anh đặc trách về hồ sơ Brexit bình luận : trong bối cảnh không có đa số rõ ràng thì thỏa thuận do thủ tướng Theresa May đề xuất cần phải được Nghị Viện Anh ủng hộ.

Chưa biết khi nào thì thỏa thuận mà thủ tướng May đã ký lại được đưa ra bỏ phiếu tại Nghị Viện (văn bản này đã hai lần bị các nghị sĩ bỏ phiếu chống). Hiện có nhiều tín hiệu trái ngược nhau. Chính phủ yêu cầu các nghị sĩ hiện diện cho tới Thứ Sáu, ngày có thể tiến hành bỏ phiếu và bà Theresa May đã tung ra lá bài cuối cùng : Trong một cuộc họp kín với đảng Bảo Thủ, chật kín người, bầu không khí cuộc họp được cho là khá xúc động, bà May đã mặc cả với phe của mình là bà sẽ ra đi nếu thỏa thuận Brexit mà bà đã ký với châu Âu được Nghị Viện thông qua. Thế nhưng, cử chỉ này không hề làm đảng DUP của Bắc Ailen động lòng và vẫn không chấp nhận. Như vậy bà May lại không có 10 lá phiếu quý giá này. Để kế hoạch Brexit của bà được thông qua, thì vẫn còn thiếu 75 phiếu ".