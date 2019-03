(Reuters) - Mỹ lại điều tàu chiến đi qua eo biển Đài Loan. Hai chiến hạm Mỹ đã lại đi qua eo biển Đài Loan ngày 24/03/2019 trong khuôn khổ chiến dịch bảo vệ tự do hàng hải tại khu vực. Điểm mới lần này là trong hai tàu Mỹ, có tàu tuần duyên Bertholf. Chiếc còn lại là khu trục hạm hải quân Curtis Wilbur. Hoa Kỳ tăng cường nhịp độ các chuyến hải tuần qua eo biển Đài Loan bất chấp phản đối từ phía Trung Quốc.

(AFP) – Trung Quốc : Số người chết trong vụ nổ nhà máy hóa chất tăng lên 78. Theo tổng kết mới nhất hôm nay 25/03/2019, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ nổ nhà máy hóa chất ở Diêm Thành (Yancheng) thuộc tỉnh Giang Tô (Jiangsu) lên đến 78 người. Thị trưởng thành phố cho biết 566 người bị thương vẫn đang nằm tại bệnh viện, trong đó 66 người bị thương nặng và 13 người nguy kịch. Trong số 28 người mất tích, đã tìm được ba người sống sót, 25 người được xác định là đã chết qua xét nghiệm ADN. Cơ quan môi trường Giang Tô hôm nay thông báo phát hiện các chất độc hại ở mức độ cao gấp 111 lần tiêu chuẩn quốc gia tại một con sông gần đó.

(Reuters) – 12 thường dân Afghanistan thiệt mạng vì không kích. Các vụ không kích tại tỉnh Kunduz, miền bắc Afghanistan đã làm cho 12 thường dân thiệt mạng, trong đó có nhiều trẻ em, theo chính quyền địa phương hôm 24/03/2019. Kunduz là nơi thường xuyên diễn ra những trận đánh giữa quân chính phủ và phe Taliban.

(AFP) – New Zealand chính thức mở điều tra toàn quốc về vụ thảm sát. Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern hôm nay 25/03/2019 ra lệnh mở điều tra chính thức toàn quốc về các vụ tấn công vào đền thờ Hồi giáo ở Christchurch làm 50 tín đồ chết hôm 15/3, để tìm hiểu liệu cảnh sát và cơ quan tình báo có thể ngăn chận được vụ thảm sát hay không. Chính quyền New Zealand cũng cấm phổ biến các video do thủ phạm tự quay và đăng trực tiếp lên internet.