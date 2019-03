Tai nạn Boeing 737 MAX : FAA bị triệu ra điều trần trước Nghị Viện Mỹ

Theo AFP ngày 20/03, thư triệu tập được thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ted Cruz gửi đến ba quan chức ngành hàng không, trong đó có quyền lãnh đạo Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ. Trong một phiên điều trần khác, đến lượt các lãnh đạo tập đoàn Boeing, một số phi công và những người có liên quan khác sẽ trả lời chất vấn của các nghị sĩ.

Theo thông tín viên RFI Eric de Salve, báo chí Mỹ đề cập đến mối liên hệ chặt chẽ giữ FAA và tập đoàn Boeing trong quá trình cấp giấy chứng nhận an toàn. Cục Điều tra Liên bang FBI nhập cuộc điều tra.

« Theo truyền thông Mỹ, mối quan hệ trái phép giữa Cơ quan Hàng không Liên bang (FAA) và tập đoàn Boeing có thể là lý do giải thích tại sao máy bay 737 MAX lại được đưa ra thị trường dù hệ thống ổn định có khả năng bị lỗi.

Trước khi được phép đi vào hoạt động, một kiểu máy bay mới phải trải qua quá trình kiểm tra và chứng thực của nhiều cơ quan, trong đó có Cơ quan Hàng không Liên bang, trong vòng nhiều năm. Tuy nhiên, từ năm 2005, do thiếu phương tiện, FAA đã dần dần để cho chính nhân viên của Boeing chịu trách nhiệm kiểm tra. Loại máy bay 737 hiện đang bị cấm bay là sản phẩm đầu tiên do Boeing sản xuất rồi tự kiểm tra và chứng thực một phần các tiêu chuẩn an toàn.

Theo một số nguồn tin được báo Seattle Times trích dẫn, quá trình kiểm tra chứng thực này đã được thúc đẩy nhanh, giúp tập đoàn Mỹ khắc phục sự chậm trễ so với A320 Neo của tập đoàn Airbus, loại máy bay cạnh tranh với 737 Max. Hệ quả là có vấn đề trong việc thẩm tra hệ thống ổn định tự động và phần mềm giúp ổn định này là nguyên nhân gây ra hai vụ rơi máy bay khiến 346 hành khách thiệt mạng.

Từ thứ Ba 20/03, theo yêu cầu của bộ Giao Thông, quy trình kiểm tra và chứng thực của FAA được rà soát thẩm định lại, với sự tham gia của Cục Điều tra Liên bang FBI. Quyền lãnh đạo của FAA cũng sẽ phải ra điều trần trước các thượng nghị sĩ Mỹ vào ngày 27/03 ».

Ngoài hai vụ tai nạn máy bay 737 MAX, Boeing đang vướng vào một vụ tai tiếng khác liên quan đến quyền bộ trưởng Quốc Phòng Patrick Shanahan. Ngày 20/03/2019, Lầu Năm Góc quyết định mở điều tra nội bộ về mối quan hệ giữa vị quan chức này và tập đoàn Boeing. Từng là nhân viên của Boeing trong vòng 30 năm, ông Patrick Shanahan bị cáo buộc, theo trang Politico, đã ưu ái Boeing hơn tập đoàn Lockheed Martin khi cho quân đội Mỹ mua 8 chiến đấu cơ Boeing 15EX có tổng trị giá 1 tỉ đô la.