LHQ : Hơn 2 tỷ người không có nước xài

Đa số là sống tại những vùng khô cằn như châu Phi hạ Sahara hay vùng Trung Đông. Ví dụ như tại Jordani, các nguồn nước đang cạn kiệt nhanh chóng, thế mà người dân nước này lại đua nhau ăn cắp nước.

Từ thủ đô Amman của Jordani, thông tín viên Jérôme Boruszewski tường trình :

« Đào giếng nước không xin phép, nối ống nước vào đường dẫn chính để lấy vài mét khối nước. Có rất nhiều ví dụ về những vụ ăn cắp nước kiểu như vậy ở Jordani. Bà Atika Ben Maid, viên chức đặc trách các dự án của Cơ quan Phát triển Pháp tại Amman, cho biết : Theo thẩm định của chúng tôi, khoảng 50% lượng nước được phân phối ở Jordani là không có ghi hóa đơn, phân nửa lượng nước không trả tiền đó là do tiêu thụ của các nhân viên hành chính. Nước thất thoát do bị ăn cắp và cũng do thiết bị hư hỏng.

Những vụ ăn cắp nước rất phổ biến, vì đối với nhiều người ở Jordani, nước được xem là tài sản chung, giống như không khí, tức là không cần phải trả tiền để xài. Trong 5 năm trở lại đây, Nhà nước Jordani đã có rất nhiều nỗ lực để hạn chế các vụ ăn cắp này, đồng thời gia tăng trấn áp. Theo lời ông Adnan Al Zoubi, cố vấn của bộ trưởng đặc trách các nguồn nước ở Jordani, ngày càng có nhiều kẻ ăn cắp nước bị tố giác : Luật quy định là cắt nước đối với những người đó, đưa họ vào tù, với bản án có khi lên tới 5 năm. Từ năm 2013 đến nay, chúng tôi đã đưa tổng cộng 12 000 người ra tòa vì tội ăn cắp nước.

Tuy chính phủ đã có biện pháp mạnh như vậy, các nguồn nước ngày càng bị cạn kiệt. Mực nước các nguồn nước ngầm ở miền bắc Jordani giảm từ 2 đến 3 mét mỗi năm. »