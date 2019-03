Vụ xả súng Christchurch : New Zealand sẽ siết chặt luật về vũ khí

Chính quyền New Zealand hôm nay 18/03/2019 thông báo sẽ siết chặt các quy định về vũ khí sau khi xảy ra vụ xả súng vào hai đền thờ Hồi Giáo tại Christchurch khiến 49 người chết và nhiều người bị thương hôm 15/03.

Thủ tướng New Zealand, Jacinda Ardern, khẳng định các thành viên trong chính phủ liên minh đã nhất trí cần hạn chế việc người dân sở hữu vũ khí. Theo AFP, ngay cả đảng đối lập New Zealand First, vốn luôn phản đối biện pháp nói trên, nay cũng ủng hộ hoàn toàn quyết định của chính phủ.

Trong những năm 1990, New Zealand từng thắt chặt luật về vũ khí, nhưng các quy định vẫn khá lỏng lẻo. Hầu như tất cả những người xin phép sở hữu vũ khí đều được chính quyền chấp thuận.

Thủ tướng Ardern cũng thông báo mở một cuộc điều tra nội bộ để tìm hiểu tại sao các cơ quan tình báo New Zealand lại không chú ý theo dõi Brenton Tarrant cho dù người này tự xưng là phát-xít. Còn thủ phạm Brenton Tarrant - một người kỳ thị sắc tộc, xem người da trắng là thượng đẳng - đã quyết định tự bào chữa trước tòa án.

Trong khi đó, Facebook hôm qua 17/03, thông báo đã rút 1,5 triệu video trên toàn thế giới về vụ xả súng Christchurch trong vòng 24 giờ sau khi xảy ra vụ này. Các hình ảnh về vụ thảm sát đẫm máu nhất lịch sử New Zealand được đăng trên Facebook trước khi được cư dân mạng chia sẻ trên Twitter, YouTube, WhatsApp và Instagram. Tất cả các video mà hình ảnh đã được che mờ hay làm nhòe cũng đều bị xóa. Facebook muốn thể hiện sự tôn trọng với các nạn nhân và làm dịu mối lo ngại của chính quyền New Zealand.