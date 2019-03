(AFP) – Indonesia : Lũ lụt khiến ít nhất 79 người thiệt mạng. Những cơn mưa như trút nước hôm thứ Bảy 16/03/2019 tại Sentani, cách thủ phủ Jayapura của tỉnh Papouasie khoảng 20 km, còn khiến hàng trăm người bị thương và 5.700 người phải đi sơ tán. Nhà chức trách hôm nay 18/03 dự báo số nạn nhân sẽ còn tăng vì hiện vẫn còn 43 người mất tích. Chính phủ Indonesia đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 14 ngày.

(Yonhap) – Lãnh đạo Quốc Phòng Hàn Quốc và Mỹ sẽ gặp nhau vào đầu tháng 04/2019. Bộ Quốc Phòng Hàn Quốc hôm nay 18/03 thông báo hai bộ trưởng sẽ đề cập đến các cuộc tập trận chung trong năm nay, việc Mỹ chuyển giao sớm Quyền chỉ huy tác chiến thời chiến (OPCON), phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên và tái lập hòa bình. Còn hôm qua, cố vấn an ninh Mỹ John Bolton tuyên bố việc Bắc Triều Tiên dọa ngưng đối thoại với Mỹ sẽ không giúp ích được gì. Ông kêu gọi Trung Quốc gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng.

(AFP) – Hà Lan : Ba người chết, nhiều người bị thương trong một vụ xả súng trong tầu điện. Vụ xả súng xảy ra ở thành phố Utrecht vào buổi sáng hôm nay 18/03/2019. Cảnh sát đã cho triển khai một đơn vị chống khủng bố tại hiện trường. Nhiều trực thăng y tế đã được triển khai để khẩn trương cấp cứu cho người bị nạn.

(AFP) – Pháp : Hàng chục ngàn người biểu tình chống tổng thống Algeri. Hàng chục ngàn người Algeri và người Pháp gốc Algeri hôm qua 17/03/2019 biểu tình đòi chính quyền của tổng thống Bouteflika lắng nghe ý kiến người dân. Theo cảnh sát, riêng ở Paris có 9.000 người tham gia, tập trung chủ yếu ở quảng trường Cộng Hòa.

(RFI) – Serbia : Hàng chục ngàn người biểu tình trước phủ tổng thống. Người biểu tình hôm qua 17/03/2019 đòi quyền tự do các phương triện truyền thông và minh bạch hóa đời sống chính trị của đất nước. Tuy nhiên, tổng thống Alkesandar Vucic từ chối đối thoại với người biểu tình và phe đối lập. Một số va chạm giữa người biểu tình và cảnh sát đã xảy ra.

(AFP) – Brexit : Tuần lễ quyết định cho thủ tướng May. Có nên tiếp tục đưa ra bỏ phiếu về dự thảo thỏa thuận Brexit lần ba hay không trong tuần này ? Thủ tướng Anh Theresa May hiện vẫn còn do dự. Theo nhận định một nghị sĩ Anh ngày 18/03/2019, lãnh đạo chính phủ Anh khó có thể đưa dự thảo ra bỏ phiếu trong tuần này do còn có rất nhiều nghị sĩ phản đối.

(AFP) – Baghouz, trận đánh cuối cùng ở Syria? Lực lượng chống thánh chiến tối ngày 17/03/2019 đã mở lại cuộc tấn công vào cứ địa cuối cùng của Daech tại Baghouz. Các lực lượng này khẳng định đã chiếm được nhiều vị trí, được biến thành nơi trú ẩn cho hàng nghìn người.

(AFP) – Bỉ: Bồ câu giá 1,25 triệu euro. Mức giá kỷ lục này đã được ấn định ngày hôm qua 17/03/2019 cho một con chim bồ câu này được nuôi dạy tại Bỉ. Cuộc bán đấu giá chim bồ câu đưa thư được thực hiện trên mạng.

(AFP) – Pháp: Chợ đầu mối Rungis tròn 50 tuổi. Nhân sự kiện này, một bữa tiệc mừng đã được tổ chức ngày 17/03/2018. Ban lãnh đạo cần đến một bàn tiệc dài 401,02 m cùng với gần 2.000 bộ bát đĩa. Bàn tiệc mừng sinh nhật Rungis được xem như là đã lập kỷ lục bàn tiệc dài nhất thế giới.