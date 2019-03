Hoa Kỳ cũng ban hành lệnh cấm bay đối với Boeing 737 Max

Quyết định có hiệu lực ngay tức khắc và chính tổng thống Mỹ thông báo trước báo giới tại Nhà Trắng. Ông Trump nhấn mạnh rằng an toàn của tất cả người Mỹ và của tất cả hành khách là ưu tiên tuyệt đối.

Thông tín RFI tại Hoa Kỳ Eric de Salves tường thuật :

"Khi ông Donald Trump thông báo lệnh cấm bay, nhiều chiếc 737 MAX còn đang trên bầu trời Mỹ… và tất cả đều nằm liệt dưới đất sau khi đáp xuống. Nhà Trắng đã ra lệnh cấm bay một cách khẩn cấp vì an toàn của người Mỹ và hành khách là ưu tiên tuyệt đối, như tổng thống giải thích.

Phải nói là Hoa Kỳ ngày càng bị cô lập. Từ sau tai nạn vào Chủ Nhật vừa qua, hầu như tất cả các cơ quan hàng không thế giới đều dần dần ban hành lệnh cấm bay đối với các chiếc Boeing này.

Cho đến hôm thứ Ba, cho dù có nhiều tiếng kêu gọi từ giới chính trị, chuyên gia, công đoàn, cơ quan hàng không liên bang Mỹ FAA vẫn kiên trì cho là không có gì chứng minh là cần phải cấm bay. Nhưng hôm nay, FAA biện minh là có yếu tố mới.

Những yếu tố này dường như cho thấy cùng một nguyên nhân, xác nhận một sự trục trặc trong hệ thống ổn định máy bay trong cả hai tai nạn, cách nhau 5 tháng, tai nạn vừa qua của Ethiopia Airlines và của Lion Air vào tháng 10 năm ngoái.

Về phần Boeing, mà cổ phiếu đang lao dốc, vẫn phủ nhận mọi hiểm nguy. Chủ tịch Dennis Miulenburg cho biết tin tưởng hoàn toàn vào khía cạnh an toàn của chiếc máy bay này. Ông còn khẳng định là việc cấm bay là do Boeing chủ động với mục tiêu duy nhất là trấn an hành khách.

Canada cũng vào hôm qua thông báo ngưng ngay các chuyến bay của Boeing 737 MAX

Thông báo của Mỹ đưa ra sau thông báo của phía Canada. Cho đến hôm qua, 13/03, Canada vẫn đi theo Mỹ, không cấm bay. Nhưng bộ trưởng Giao Thông Canada, Marc Garneau, cuối cùng giải thích là đã nhận được « những yếu tố mới » và chính phủ Canada phải đưa ra quyết định như trên. Trong số 157 người chết hôm Chủ Nhật, có 18 người Canada.