(AFP) - Algéri : Đảng Cộng sản Pháp lên án chính quyền Bouteflika « mù điếc ». Khen ngợi phong trào biểu tình dân chủ tại Algeri chống tổng thống Bouteflika ra tranh cử nhiệm kỳ 5 cho dù già yếu và bệnh tật, đảng Cộng Sản Pháp tố cáo chính quyền Algeri hoặc « mù và điếc » mới không nghe thấy thời thế thay đổi, trong một bản tuyên bố phổ biến hôm nay, 11/03/2019. Theo các nguồn tin từ Algeri, trong ngày thứ sáu, lần thứ ba trong ba tuần liên tiếp, hàng triệu người biểu tình khắp nước, nhưng truyền thông nhà nước bị cấm đưa tin. Tại Paris cũng có ít nhất 10 ngàn người gốc Algeri xuống đường đòi dân chủ.

(AFP) - Algeri : Quân đội và nhân dân "cùng chung quan điểm về tương lai". Quân đội và nhân dân Algeri chia sẻ một giá trị và có cùng nhận định về tương lai. Trên đây là tuyên bố của tổng tham mưu trưởng quân đội Algeri, trong thông điệp hôm chủ nhật 10/03/2019 mang nội dung hoà giải khác với những lời đe dọa trước, trong bối cảnh đến lượt sinh viên, học sinh tham gia phong trào dân chủ, tuần hành trên khắp nước. Trong khi đó, tổng thống Bouteflika, sau hai tuần được thông báo « khám bệnh » tại Genève, đã trở về nước trên chuyên cơ hôm chủ nhật.

(AFP) - Nicaragua : Đối lập đòi thả tù chính trị trước khi tiếp tục đàm phán. Liên Minh Công Dân Vì Công Lý Và Dân Chủ ACJD chỉ tiếp tục đối thoại với tổng thống Daniel Ortega một khi nhà độc tài thả hết tù chính trị, nhất là những người biểu tình chống tham nhũng bị bắt trong những tháng qua. Trên đây là điều kiện của đối lập Nicaragua công bố ngày 10/03/2019, buộc tổng thống Ortega tỏ thái độ thiện chí tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng , sau 8 ngày đàm phán không tiến triển. ACJD là tập hợp phong trào đối lập gồm giới doanh nghiệp, xã hội công dân, sinh viên và nông dân Nicaragua chống chế độ gia đình trị của vợ chồng tổng thống Ortega.

(AFP) - Trump đòi thêm 8,6 tỉ đô la để xây bức tường biên giới Mêhicô. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm nay 11/03/2019 dự kiến đòi thêm 8,6 tỉ đô la trong ngân sách năm 2020 để xây bức tường tại biên giới Mêhicô. Dự luật được công bố vào 11 giờ 30 (15 giờ 30 GMT) hầu như chắc chắn sẽ bị bác. Các lãnh tụ Dân Chủ ở Hạ Viện trong thông cáo hôm qua tiếp tục phản đối việc tài trợ cho bức tường, nêu ra nguy cơ chính phủ lại bị ngưng hoạt động và bày tỏ hy vọng ông Trump sẽ rút được kinh nghiệm sau vụ shutdown vừa qua. Tuy nhiên tổng thống có thể sử dụng đến quyền phủ quyết.

(Reuters) - Mỹ : Tự do tín ngưỡng sẽ giúp Trung Quốc gia tăng lòng tin tại Đài Loan. Ông Sam Brownback, đặc sứ Mỹ về tôn giáo, hôm nay 11/03/2019 lại kêu gọi Trung Quốc tôn trọng tự do tín ngưỡng, và theo ông điều này sẽ làm tăng lòng tin nơi người dân Đài Loan. Hôm thứ Sáu tuần trước tại Hồng Kông, ông Brownback tuyên bố Bắc Kinh tiến hành một cuộc chiến tranh về niềm tin, cần phải tôn trọng quyền thiêng liêng của công dân, nhất là những người Hồi giáo bị giam giữ tại các trại cải tạo ở Tân Cương. Hồi tháng Giêng, Tập Cận Bình đã cố trấn an người dân Đài Loan qua việc cam kết tôn trọng tự do tín ngưỡng trong trường hợp « thống nhất một cách hòa bình ».

(AFP) - Kêu gọi Trung Quốc trả tự do cho nhà cựu ngoại giao Canada. Mười lăm chuyên gia Mỹ về đối ngoại hôm nay 11/0/2019 kêu gọi Trung Quốc trả tự do ngay lập tức cho đồng nghiệp Canada, Michael Kovrig, bị giam giữ vì cáo buộc gián điệp sau khi Canada bắt giữ giám đốc tài chính Hoa Vi tháng 12/2018 theo yêu cầu của Hoa Kỳ. Tuần trước Bắc Kinh thông báo ông Michael Kovrig bị nghi ngờ hoạt động tình báo và đánh cắp bí mật nhà nước, tội danh có mức án rất nặng.

(AFP) - Hàn Quốc theo dõi sát các hoạt động của Bắc Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc hôm nay 11/03/2019 loan báo đang theo dõi sát sai các cơ sở hạ tầng về đạn đạo và không gian tại Bắc Triều Tiên, sau khi có các dấu hiệu về những hoạt động tại Samundong và Sohae, gây lo ngại là Bình Nhưỡng đang chuẩn bị bắn hỏa tiễn. Cố vấn an ninh Nhà Trắng John Bolton hôm qua tỏ ra thận trọng về khả năng Bắc Triều Tiên thử hỏa tiễn đạn đạo, nhắc nhở rằng ông Donald Trump sẽ « rất thất vọng ».