(AFP) - Afghanistan: Một doanh trại quân đội bị khủng khủng bố, 43 người chết. Vụ tấn công kéo dài hơn 12 giờ đồng hồ ngày 01/03/2019 vào căn cứ quân sự chung của Mỹ và Aghanistan ở tỉnh Helmand khiến 23 thành viên lực lượng an ninh Aghanistan thiệt mạng, 15 người bị thương. Hai mươi kẻ khủng bố sau đó bị tiêu diệt. Taliban đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Trong khi đó, New York Times cho biết quân đội Mỹ có thể rút hết quân khỏi Aghanistan từ nay tới 3-5 năm nữa.

(AFP) - Pháp : Người biểu tình « Áo Vàng » tiếp tục xuống đường lần thứ 16. Ngày 02/03/2019, thứ Bẩy đầu tiên của tháng Ba, được cho là màn mở đầu cho cả tháng huy động lực lượng để đánh dấu kết thúc cuộc thảo luận toàn quốc. Tại Paris, hàng trăm người có mặt dưới chân Khải Hoàn Môn đã bắt đầu cuộc diễu hành dài 12 km dưới sự giám sát của cảnh sát. Số người tham gia ở Paris ít hơn so với các tuần trước. Cảnh sát dự đoán tình hình có thể sẽ căng thẳng ở Nantes.

(AFP) - Cánh hữu châu Âu muốn loại đảng Fidesz của thủ tướng Hungari. Lý do, theo ông Manfred Weber, nghị sĩ Đức đứng đầu danh sách tranh cử của đảng PPE, là « ông Viktor Orban có hại cho đảng Dân tộc châu Âu, PPE », hiện chiếm đa số ở Nghị Viện Châu Âu. Ngày 01/03/2019, « có ít nhất 18 đảng đã tỏ ý muốn trừng phạt ông Orban ». Để khởi động tiến trình loại một đảng khỏi đảng PPE, cần phải có 7 đảng thuộc ít nhất 5 nước khác nhau đưa ra yêu cầu chính thức.

(AFP) - Khôi nguyên Nobel Vật Lý người Nga Jaurès Alferov qua đời ngày 02/03/2019 ở tuổi 88. Nhà vật lý Jaurès Alferov đoạt giải Nobel vào năm 2000 cho công trình nghiên cứu về công nghệ bán dẫn và laser. Ông là người Nga đầu tiên được trao giải Nobel kể từ năm 1990, sau khi Mikhail Gorbatchev nhận giải Nobel Hòa Bình. Các nghiên cứu tiên phong của ông tạo ra nhiều ứng dụng hiện được dùng nhiều trong công nghệ chế tạo vệ tinh, điện thoại di động và máy quét mã vạch.

(AFP) - Mỹ : Luật sư của ông Paul Manafort xin tòa giảm án cho thân chủ. Là cựu giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống của nhà tỉ phú địa ốc Donald Trump năm 2016, ông Paul Manafort, 69 tuổi, đã bị một tòa án ở Virginia kết tội gian lận thuế khóa và ngân hàng vào tháng 08/2018. Bản án sẽ được quyết định vào ngày 07/03. Vì vậy, ngày 01/03, các luật sư của ông Manafort đã đề nghị kết án thân chủ của họ ở « mức thấp hơn nhiều » so với mức án tối đa 24 năm mà ông Manafort có nguy cơ bị lĩnh.

(AFP) - Đường ống dẫn khí Nord Stream 2 đã hoàn thiện được 2/3. Trong thông cáo ngày 25/02/2019 của bên thi công dự án, trên hơn 1.200 km đường ống dự kiến nối Nga và Đức đi qua Phần Lan, Thụy Điển và Đan Mạch, hơn 800 km đã được hoàn thiện. Công việc lắp đặt tiến triển tốt và theo đúng thời hạn, dự kiến vào cuối năm 2019. Tham gia dự án đường ống dẫn khí trên có tập đoàn dầu khí của Nga Gazprom và nhiều doanh nghiệp của các nước thuộc Liên Hiệp Châu Âu (Đức, Áo, Anh, Hà Lan, Pháp).

(RFI) - Ukraina : Ổ dịch sởi lớn nhất châu Âu. Từ khi dịch sởi bắt đầu bùng phát khiến 30 người chết, có tổng cộng 24.000 người nhiễm bệnh tại Ukraina. Tỉ lệ tiêm phòng sởi ở nước này rất thấp, do chiến dịch tiêm phòng suốt 30 năm nay tại Uraina gây rất nhiều tai tiếng, khiến người dân mất lòng tin.

(RFI) - Các nhà máy nhiệt điện dùng than ở vùng Balkan khiến cả châu Âu bị ô nhiễm. Trên đây là tổng kết nội dung báo cáo của năm tổ chức phi chính phủ về môi trường, sinh thái. Báo Le Courrier Ukraina hồi cuối tháng 02/2019 cho biết các nhà máy nhiệt điện than ở Balkan thải các chất độc hại nhiều gấp 20 lần so với các nhà máy khác ở phần còn lại của châu Âu. Nhưng hiện các nước liên quan vẫn chưa có giải pháp khắc phục, thậm chí mức độ gây ô nhiễm của những cơ sở này còn ngày càng cao.