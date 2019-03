Phó TT Mỹ kêu gọi đảng Cộng Hòa ủng hộ tình trạng khẩn cấp

Từ Washington, thông tín viên RFI Anne Corpet tường trình :

« Khẩu hiệu ‘Xây tường’ từ lúc vận động tranh cử tổng thống của ông Donald Trump tiếp tục được hô vang trong đảng Cộng Hòa. Và phó tổng thống Mike Pence khẳng định điều đó : « Chúng ta xây bức tường đó, như tổng thống vẫn nói, các vị đừng lo về vấn đề này ».

Trong hai tuần nữa, Thượng Viện Mỹ sẽ ra phán quyết về văn bản đã được Hạ Viện thông qua. Trước đó, Hạ Viện đã bác tình trạng khẩn cấp mà tổng thống Donald Trump ban hành để có kinh phí xây bức tường. Và sự chống đối đang lan san bên phe Cộng Hòa : Rất nhiều thượng nghị sĩ phản đối quyết định của chủ nhân Nhà Trắng. Vì thế, phó tổng thống Mike Pence tìm cách chấn chỉnh lại nội bộ.

Ông nói : « Hôm nay, tôi kêu gọi tất cả các nghị sĩ cùng đứng lên để bảo vệ an ninh ở biên giới. Hãy ngừng làm chính trị với vấn đề an ninh của người dân Mỹ và hãy sát cánh với tổng thống Trump để có được một nước Mỹ mạnh hơn và an toàn hơn ».

Vào đầu tuần này, ông Thom Tillis, một thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã viết một bài phản đối tuyên bố tình trạng khẩn cấp của tổng thống Mỹ. Ông viết : « Những người biến tuyên bố tình trạng khẩn cấp của Donald Trump thành bài trắc nghiệm để xem người ta có ủng hộ tổng thống hay không là những người không xứng đáng ».

Để phản đối quyết định của tổng thống Donald Trump, sẽ chỉ cần 4 thượng nghị sĩ Cộng Hòa sử dụng quyền phủ quyết của mình ».

Tăng trưởng Mỹ đạt 2,9% trong năm 2018

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ đã đạt 2,9% trong năm 2018 và xấp xỉ chỉ tiêu 3% mà tổng thống Donald Trump đề ra. Theo số liệu của bộ Thương Mại Mỹ, công bố hôm 28/03/2019, đây là thành tích cao nhất kể từ năm 2015.

Trả lời đài truyền hình CNBC, khi dừng chân ở Alaska, trên hành trình từ Việt Nam về nước, ông Donald Trump phát biểu : « Nền kinh tế của chúng ta chưa bao giờ tốt hơn như thế ».

Theo AFP, kết quả tăng trưởng trên đạt được là nhờ nhiều biện pháp kích thích ngân sách của chính quyền Trump, như giảm thuể và tăng chi phí quốc phòng.