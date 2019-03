Tại Brazil, tổng thống tự phong Venezuela cam đoan sẽ trở về nước

Thông tín viên Martin Bernard tại Sao Paulo tường trình :

Tổng thống tự phong Venezuela, Juan Guaido, đã có các hoạt động ngoại giao cấp tập tại thủ đô Brasilia. Tới nơi vào ban đêm, ông đi gặp ngay đại sứ Liên Hiệp Châu Âu và Canada rồi mới tới thảo luận với tổng thống Brazil. Brazil ủng hộ các bước của ông Juan Guaido để tổ chức tuyển cử tự do, nhưng vẫn loại trừ việc tham gia can thiệp quân sự vào Venezuela.

Ông Guaido tuyên bố : « Sự lựa chọn thực sự ở Venezuela không chỉ là chiến tranh hay hòa bình. Đất nước Venezuela đang ở giao lộ giữa dân chủ và độc tài. Venezuela hôm nay đang sống trong đói khổ. Đó còn là sự lựa chọn giữa một bên là nhân dân chúng tôi chết đói hay đất nước phồn thịnh trở lại.»

« Chính trị là một hoạt động nguy hiểm ở Venezuela », ông Juan Guaido nhấn mạnh. Ông nhắc đến con số 1.000 tù nhân chính trị trong nước. Bản thân ông cũng bị đe dọa bắt giữ khi trở về nước, dự kiến vào thứ Hai tuần tới. Ông Juan Guaido đã bí mật sang Colombia tuần trước để tham gia chuyển hàng cứu trợ nhân đạo vào trong nước, nhưng chiến dịch này đã bị tổng thống Nicolas Maduro chặn lại.

Cũng hôm qua, tại New York, Nga đã thất bại không thông qua được tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc một dự thảo nghị quyết lên án việc « sử dụng vũ lực » chống lại Caracas. Văn kiện của Nga được Trung Quốc, Nam Phi ủng hộ, nhưng Hoa Kỳ, năm thành viên châu Âu của Hội Đồng Bảo An và Peru đã bỏ phiếu chống.