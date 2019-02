(AFP) - Brexit : Quốc Hội Anh ủng hộ chiến lược mới của thủ tướng May. Hôm qua, các dân biểu Quốc Hội Anh đã bỏ phiếu ủng hộ chiến lược mới của thủ tướng Theresa May, bao gồm khả năng dời lại ngày Anh Quốc ra khỏi Liên Hiệp Châu Âu, dự kiến là 29/03 năm nay. Theo lịch trình được công bố hôm thứ Ba, trễ nhất là 12/03, thủ tướng May sẽ lại đệ trình lên Quốc Hội thỏa thuận Brexit mà bà đã đạt được với Bruxelles với những nhân nhượng mới từ Liên Âu. Nếu các dân biểu lại bác bỏ thỏa thuận, thì ngày 13/03 bà sẽ hỏi họ có muốn rời Liên Hiệp Châu Âu mà không có thỏa thuận hay không. Nếu các dân biểu từ chối đề nghị đó, thì ngày 14/03, thủ tướng May sẽ đề nghị dời lại ngày Brexit.

(AP) - Thượng Viện Mỹ yêu cầu các trường đại học Hoa Kỳ đình chỉ hợp tác với Viện Khổng Tử Trung Quốc. Một tiểu ban về điều tra của Thượng Viện vào hôm qua 27/02/2019 đã cho rằng Viện Khổng Tử đã mang lại cho Trung Quốc quá nhiều quyền kiểm soát đối với các chương trình tiến hành ở Mỹ. Do đó, tiểu ban này khuyến cáo các trường Đại Học Mỹ là phải đình chỉ các chương trình của Viện Khổng Tử, trừ phi phía Trung Quốc thay đổi cách làm và cho phía Mỹ các điều kiện tiếp cận tương tự tại Trung Quốc.

(AFP) - Người dùng Facebook sẽ có thể xóa một số dữ liệu cá nhân đã cung cấp. Giám đốc tài chính của Facebook David Wehner, hôm 26/02/2019 đã hứa rằng tính năng xóa dữ liệu cá nhân, được loan báo từ tháng 5 năm 2018, sẽ được kích hoạt chậm nhất là « vào cuối năm nay ». Trong thời gian qua, Facebook đã bị phê phán dữ dội về cách quản lý thiếu minh bạch dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

(Reuters) - 100 nhà đối lập với tổng thống Daniel Ortega đã được trả tự do ngày 27/02/2019. Những người này vốn bị giam cầm như tù nhân chính trị. Theo Ủy ban nhân quyền châu Mỹ, cuộc khủng hoảng chính trị gần một năm qua ở Nicaragua đã khiến 322 người chết và 600 người bị bắt giam.