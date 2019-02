(AFP) – Ấn Độ bắt giữ hàng chục lãnh đạo Hồi Giáo ở vùng Cachemire, khu vực do Ấn Độ kiểm soát. Hôm qua 23/02/2019, nhà chức trách Ấn Độ cũng điều thêm khoảng 10.000 quân nhân đến tăng cường an ninh. Trong khi đó, thủ tướng Narendra Modi tiếp tục tố cáo Pakistan có liên quan đến vụ khủng bố khiến 41 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng hôm 14/02. Thủ tướng Modi nhấn mạnh đã cho quân đội toàn quyền tự do hành động để đẩy lùi nạn khủng bố.

(AFP) – Áo Vàng Pháp « hồi 15 » : Đông người tham gia hơn « hồi 14 ». Hôm qua, 23/02/2019, trong ngày thứ Bảy hành động toàn quốc của phong trào Áo Vàng tại Pháp, hơn 46.000 người đã tham gia, theo số liệu của cảnh sát, tăng 5.000 người so với thứ Bảy tuần trước. Số lượng các cuộc tập hợp tăng gấp đôi. Đa số các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí ôn hòa. Đụng độ với cảnh sát bên lề các cuộc biểu tình xảy ra tại một số thành phố, như Clermond-Ferrand, Montpellier hay Rouen.

(AFP) – Mỹ: Công tố viên đặc biệt Robert Mueller đề nghị có án tù đặc biệt cho Manafort. Văn phòng công tố viên đặc biệt hôm qua 23/02/2019 không cho biết cụ thể về án phạt mà họ đề nghị, mà chỉ nhấn mạnh vào mức độ phạm tội nghiêm trọng, “liều lĩnh”, “có tính toán” và “lặp lại nhiều lần” của ông Paul Manafort trong hơn một thập kỷ, tính đến mùa thu 2018. Tuần trước, ê kíp của công tố viên đặc biệt đã đồng ý với đánh giá của bộ Tư Pháp, theo đó cựu giám đốc chiến dịch tranh cử tổng thống Donald Trump có thể bị kết án tới 24 tháng tù giam.

(AFP) – Lần đầu tiên Ả Rập Xê Út bổ nhiệm một phụ nữ làm đại sứ tại Mỹ. Hôm qua 23/02/2019, Ryad quyết định công chúa Rima Bint Bandar sẽ thay hoàng tử Khaled Ben Salmane, em trai hoàng thái tử Mohamed Ben Salmane, làm đại sứ tại Washington, trong bối cảnh quan hệ hai nước đang căng thẳng sau vụ nhà báo Khashogi bị ám sát tại Thổ Nhĩ Kỳ. Rima Bint Bandar hiện là luật như bảo vệ quyền lợi của phụ nữ. Cha của bà cũng từng là đại sứ tại Mỹ từ năm 1983 đến năm 2005. Còn hoàng tử Khaled Ben Salmane sẽ trở thành nhân vật số 2 của bộ Quốc Phòng Ả Rập Xê Út.

(AFP) – Châu Âu và khối Ả Rập lần đầu tiên họp thượng đỉnh. Hôm nay, 24/02/2018, lãnh đạo các nước Liên Hiệp Châu Âu và khối Ả Rập lần đầu tiên tổ chức thượng đỉnh. Hội nghị diễn ra tại thành phố Charm el-Cheik, Ai Cập. An ninh, phát triển và một số vấn đề khu vực là chủ đề chính của thượng đỉnh. Theo các nhà quan sát, thượng đỉnh này đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh Hoa Kỳ đang rút dần khỏi khu vực Trung Cận Đông. Người phát ngôn của Hội Đồng Châu Âu nhấn mạnh Liên Âu là đối tác số một của khối Ả Rập, với trọng lượng tương đương Hoa Kỳ, Trung Quốc và Nga gộp lại.