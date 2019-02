Hơn 10.000 thường dân Afghanistan thiệt mạng năm 2018

Số nạn nhân do xung đột tại Afghanistan tiếp tục gia tăng trong năm 2018, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc được công bố hôm nay, 24/02/2019. Trong số các nạn nhân, có một phần ba là trẻ em.

Thông tín viên Sonia Ghezali tường trình từ Kabul :

« 927 trẻ em bị giết hại tại Afghanistan trong năm 2018. Một phần ba số nạn nhân thường dân là trẻ em. Đây là điều chưa từng thấy kể từ khi Liên Hiệp Quốc thống kê số lượng nạn nhân dân sự trong cuộc xung đột Afghanistan. Trẻ em và phụ nữ là những nạn nhân đầu tiên của các chiến dịch không kích do không quân Afghanistan và Hoa Kỳ tiến hành. Họ cũng chiếm 2/3 số người chết và bị thương do các cuộc tấn công của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (Daech) và lực lượng Taliban.

Theo báo cáo thứ 10 của Liên Hiệp Quốc, thì quân chính phủ chịu trách nhiệm về cái chết của 414 em nhỏ, và 324 em khác là do các lực lượng chống chính quyền.

Số lượng nạn nhân gia tăng nói trên là một chỉ báo cho thấy mức độ dữ dội của chiến sự và đặc biệt là các cuộc tấn công nhắm vào các trung tâm đô thị, như Kabul. Đây là điều mà bản báo cáo nhấn mạnh. 20% nạn nhân thường dân là do các cuộc khủng bố tự sát, phần lớn do Daech tiến hành, tăng gấp đôi so với năm trước đó.

Dân thường Afghanistan phải trả giá nặng nề trong cuộc xung đột này, với 32.000 người chết, hơn 60.000 người bị thương trong vòng 10 năm qua ».

Hoa Kỳ mở vòng đàm phán mới với Taliban

Ông Tadamichi Yamamoto, quan chức Liên Hiệp Quốc đặc trách Afghanistan, kêu gọi cần khẩn cấp xác lập tiến trình hòa bình cho Afghanistan. Báo cáo về số lượng nạn nhân xung đột Afghanistan gia tăng được đưa ra đúng vào trước ngày mà Hoa Kỳ và lực lượng Taliban dự kiến sẽ có vòng đàm phán mới tại Qatar, thứ Hai 25/02. Cuộc đối thoại mang lại nhiều hy vọng, nhưng cũng gây không ít hoài nghi, trong lúc tại Afghanistan, đây đang là lúc bắt đầu một mùa đụng độ vũ trang mới.

Hồi cuối tháng Giêng 2019, vòng đàm phán giữa Hoa Kỳ và Taliban kéo dài 6 ngày được hoanh nghênh là một bước tiến chưa từng có trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình, kể từ khi Hoa Kỳ can thiệp vào Afghanistan năm 2001.