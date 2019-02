(AFP) - Bắc Kinh và Canbera bác bỏ việc than Úc bị cấm nhập vào Trung Quốc. Người phát ngôn bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm nay, 22/02/2019, khẳng định là thông tin về việc cấm nhập than Úc vào cảng Đại Liên là sai lạc. Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Úc, và than là một trong các mặt hàng xuất khẩu chính của Úc sang Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc cũng thừa nhận là hoạt động kiểm tra chất lượng than nhập tại hải quan được tăng cường, nhưng vì lý do môi trường và chất lượng sản phẩm. Trong thời gian qua, có một số thông tin về việc Trung Quốc cấm nhập khẩu than từ Úc, khiến giá tđồng đô la Úc sụt giảm.

(AFP) - Đài Loan hoàn tất dự luật hôn nhân đồng tính. Đảng Dân Tiến cầm quyền tại Đài Loan cho biết đã soạn xong dự luật hôn nhân đồng tính để đệ trình Quốc Hội thảo luận và biểu quyết. Vào năm 2017, nhân danh quyền bình đẳng, Viện Bảo Hiến ra phán quyết lịch sử cho phép người đồng tính kết hôn như mọi công dân khác. Tuy nhiên, trong cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 11/2018, phe Quốc Dân đảng bảo thủ đã thắng cuộc trưng cầu dân ý, chống lại dự án sửa luật dân sự nhìn nhận hôn nhân đồng tính. Để tôn trọng ý dân, dự luật của đảng Dân Tiến nói đến quy chế « chung sống thường trực ».

(AFP) - Miến Điện : Một du khách Pháp ra toà vì drôn. Vì điều khiển máy bay tự hành bay trên trụ sở Quốc Hội Miến Điện, một người Pháp đối mặt với bản án 3 năm tù. Bị câu lưu từ hai tuần nay, Arthur Desclaux tiếp tục bị giam cho đến ngày ra tòa 27/02/2019, theo lời lãnh sự Pháp Frédéric Inza, sau khi thăm bị cáo tại nhà giam ở Naypyidaw. Lãnh sự Pháp có vẻ tự tin, hy vọng tòa án Miến Điện sẽ trả tự do cho Arthur Desclaux sau khi cảnh cáo.

(AFP) - Brexit : Liên Hiệp Châu Âu mở lối thoát cho Luân Đôn. Trưởng đoàn đàm phán Châu Âu Michel Barnier tuyên bố không loại trừ khả năng triển hạn ngày Brexit. Trả lời phỏng vấn đài phát thanh Europe 1 sáng 22/02/2019, Ủy viên Michel Barnier cho biết không cần nhiều thời giờ để thương lượng nhưng chỉ cần chính phủ Anh « quyết định » và « chấp nhận mọi hệ quả về quyết định của mình đã được chọn lựa một cách dân chủ ». Bruxelles từ chối đàm phán lại dự thảo thỏa hiệp, đã bị Nghị Viện Anh bác bỏ mà không đề nghị được những điều kiện thay thế. Tuy nhiên, Liên Hiệp Châu Âu tuyên bố sẵn sàng thảo luận một bản tuyên bố chính trị đính kèm, phác họa nét chính quy định mối giao hảo tương lai với Luân Đôn.

(AFP) - Thiếu nữ Thụy Điển đến Bruxelles gây áp lực buộc chính quyền châu Âu hành động khẩn cấp vì khí hậu. Thiếu nữ Greta Thuberg 16 tuối - biểu tượng của cuộc chiến chống khí thải gây hiệu ứng nhà kính - đến Bruxelles hôm 21/02/2019, để tham gia cuộc tuần hành của giới trẻ nước Bỉ, liên tục xuống đường mỗi thứ Năm hàng tuần, từ 7 tuần nay, theo lời kêu gọi của cô. Greta Thuberg kêu gọi Liên Âu đề ra mục tiêu giảm 80% khí thải trước năm 2050.

(AFP) - Israel chạy đua vũ trụ. Bereshit, phi thuyền không gian thám hiểm Mặt trăng của Israel, đã được đưa lên không gian chiều 21/02/2019 từ mũi Canaveral, bang Florida, Hoa Kỳ. Hỏa tiển Falcon 9 của công ty tư nhân Mỹ SpaceX rời mặt đất lúc 20 giờ 45, giờ địa phương. Ngoài một vệ tinh của Indonesia và một vệ tinh quân sự Mỹ, Falcon 9 còn mang theo phi thuyền rô-bô Bereshit của Israel với phi vụ đáp xuống Mặt trăng vào ngày 11/04 là chính yếu cho dù có mang theo dụng cụ đo đạc từ trường. Phần còn lại chỉ là biểu tượng của lịch sử Do Thái cùng một quyển kinh thánh.

(NHK) - Tìm hiểu nguồn gốc sự sống : Phi thuyền Nhật hạ cánh thành công xuống một thiên thạch. Hôm 22/02/2019, phi thuyền Hayabusa 2 của Nhật đã tiếp cận được với thiên thạch Ryugu, cách Trái đất 300 triệu cây số. Mục tiêu của chuyến thám hiểm, được khởi sự từ năm 2014, là tìm hiểu nguồn gốc sự sống trong Hệ mặt trời. Phi thuyền cùng các mẫu vật dự kiến sẽ trở về Trái đất cuối năm 2020.