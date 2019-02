(AFP) - Bangladesh : Ít nhất 70 người thiệt mạng, 55 người bị thương trong một vụ cháy lớn ở Dacca. Hôm nay 21/02/2019, lãnh đạo lực lượng cứu hỏa cho biết vụ hỏa hoạn nổ ra vào tối hôm qua ở khu phố Chawkbazar là do cháy nổ một bình ga, sau đó lượng lớn chất hóa học để điều chế chất tẩy rửa và khử mùi được lưu giữ bên trong các tòa nhà đã khiến ngọn lửa lan rất mạnh, nhiều khu nhà ở đã bị cháy rụi. 200 lính cứu hỏa sáng nay đã được điều đến hiện trường, nhưng vẫn chưa thể dập tắt đám cháy.

(AFP) - Pháp : Chống Nhà nước Israel sẽ bị chính quyền coi là bài Do Thái. Phát biểu tại dạ tiệc thường niên của Hội đồng đại diện các tổ chức Do Thái (CRIF), tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm qua 20/02/2019 thông báo chính quyền sẽ mở rộng định nghĩa về bài Do Thái, trong đó có hành vi bài Nhà nước Israel. Nhưng ông Macron cho biết sẽ không có sự thay đổi trong bộ luật hình sự. Thông báo của tổng thống Pháp được đưa ra trong bối cảnh nạn bài Do Thái có dấu hiệu trỗi dậy mạnh mẽ tại Pháp trong thời gian qua.

(AFP) - Hoàng thái tử Ả Rập Xê Út đến Trung Quốc. Đây cũng là chặng cuối vòng công du châu Á của thái tử Mohammed Ben Salmane. Trong chuyến thăm Trung Quốc hai ngày, bắt đầu từ hôm nay 21/02/2019, hoàng thái tử sẽ gặp chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Theo bộ Ngoại giao Trung Quốc, dự án « Con đường Tơ Lụa mới » của Trung Quốc đi từ châu Á đến châu Âu qua cả châu Phi sẽ là chủ đề thảo luận giữa hai lãnh đạo. Vòng công du châu Á lần này là dịp để hoàng thái tử chứng tỏ với phương Tây rằng ông vẫn còn có nhiều đồng minh sau vụ sát hại « dã man » nhà báo đối lập Khashoggi, khiến cho quan hệ giữa Riyad với phương Tây lạnh nhạt dần.

( AFP ) - Theresa May : Có « tiến bộ » trong thảo luận về Brexit với Liên Hiệp Châu Âu. Hôm qua, 20/02/2019, thủ tướng Anh Theresa May đã hoan nghênh những « tiến bộ » trong các cuộc thảo luận về Brexit với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng cuộc gặp giữa bà với chủ tịch Ủy Ban Châu Âu Jean-Claude Juncker tại Bruxelles đã không đẩy lùi được nguy cơ nước Anh ra khỏi Liên Hiệp trong hỗn loạn. Bà Theresa May đã trở lại Bruxelles hôm qua với hy vọng đạt được những thay đổi trong thỏa thuận Brexit mà bà đã thương lượng với Liên Hiệp Châu Âu, nhưng đã bị Quốc Hội Anh thẳng thừng bác bỏ trong cuộc biểu quyết tháng Giêng vừa qua.

( AFP ) - Thương mại Mỹ-Trung : Đợt đàm phán cuối cùng trước thời hạn 01/03. Hôm nay, 21/02/2019, tại Washington, các bộ trưởng của Hoa Kỳ và Trung Quốc mở đợt đàm phán mới để cố đạt được thỏa thuận nhằm chấm dứt đối đầu thương mại đã kéo dài từ gần một năm qua giữa hai nước. Cuộc họp kéo dài hai ngày quy tụ Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer, bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin và phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc (Liu He). Đoạt đàm phán này là cơ hội cuối cùng để hai bên khai thông các bế tắc trước hạn chót mà tổng thống Donald Trump đã ấn định, tức là ngày 01/03 tới. Nếu quá hạn chót mà Washington và Bắc Kinh vẫn chưa đạt thỏa thuận thì Hoa Kỳ sẽ tăng hơn gấp đôi thuế quan đánh vào hàng nhập từ Trung Quốc.

(AFP) - Vụ Benalla : Chính phủ Pháp phản ứng mạnh mẽ kết luận điều tra Thượng Viện. Thủ tướng Edouard Philippe ngày 21/02/2019 cho rằng những kết luận này là « khó hiểu » và « bất công ». Theo lãnh đạo chính phủ Pháp, dường như ủy ban điều tra về vụ Benalla của Thượng Viện đã không tôn trọng nguyên tắc « tam quyền phân lập ». Hôm qua, ủy ban Pháp luật của Thượng viện Pháp đã công bố báo cáo điều tra về vụ Benalla, nêu lên những sai sót của điện Elysée trong việc xử lý vụ việc, đồng thời yêu cầu Văn phòng Thượng viện đề nghị ngành tư pháp truy tố hai ông Alexandre Benalla và Vincent Crase về tội « làm chứng gian ».

( AFP ) – Nga truy tố một nhà doanh nghiệp Mỹ. Nhà đầu tư Mỹ Michael Calvey, người sáng lập một trong những quỹ đầu tư lớn ở Nga, Baring Vostok, đã bị truy tố về tội « gian lận », bất chấp những phản đối trong giới doanh nghiệp về vụ bắt giữ nhân vật này. Thông tin này vừa được luật sư của ông Calvey thông báo hôm nay, 21/02/2019. Vụ bắt giữ ông Calvey đã gây phản ứng mạnh vì trong giới doanh nghiệp, Baring Vostok là một quỹ đầu tư rất được nễ trọng.

(AFP) - Brazil : Tân tổng thống công bố dự thảo cải cách hưu trí. Phát biểu trước Quốc hội ngày 20/02/2019, ông Jair Bolsonaro cho rằng chương trình cải cách này cho phép đất nước tiết kiệm ít nhất là 275 tỷ euro trong vòng 10 năm. Việc thông qua dự thảo luật này có tính chất quan trọng cho nhiệm kỳ của ông Bolsonaro.