(AFP) – Vụ Skripal : Nhóm điều tra Bellingcat thông báo xác định được danh tính của nghi phạm thứ ba. Sau 4 tháng phối hợp điều tra với The Insider (Nga) và Respekt (CH Séc), Bellingcat hôm nay 15/02/2019 cho biết Denis Vyacheslavovitch Sergeev là một sĩ quan cao cấp của GRU, hoạt động trên địa bàn quốc tế dưới tên Sergueï Vyachaeslavovitch Fedotov. Người này có bằng của Học Viện Ngoại Giao Quân Sự Nga.

(AFP) – Tây Ban Nha : Thủ tướng Pedro Sanchez đề nghị giải tán Quốc Hội và tổ chức bầu cử lại Nghị Viện vào ngày 28/04/2019. Đây sẽ là kỳ bầu cử lập pháp thứ ba trong vòng chưa đầy bốn năm. Tuyên bố trên được ông Sanchez đưa ra sáng hôm nay 15/02 hai ngày sau khi dự thảo ngân sách do ông đề xuất bị phe đòi ly khai cho vùng Cataluya phản đối và bị Hạ Viện bác bỏ.

(AFP) – Đại sứ Pháp tại Ý sẽ sớm trở lại Roma, sau khi bị triệu hồi về nước vì Paris phản đối việc nhiều quan chức Ý có những phát biểu cực đoan, quá khích đối với Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm qua 14/02/2019 thông báo như trên. Lãnh đạo Ngoại Giao Pháp khẳng định là hợp tác song phương bền chặt, nhưng vẫn tồn tại nhiều bất đồng như vấn đề di dân ở vùng biên giới hay các yêu cầu dẫn độ công dân Ý sống tại Pháp nhưng bị Tư Pháp Ý xét xử về hành vi khủng bố …

(The Guardian) – Truyền thông nhà nước Trung Quốc tuyên bố khách du lịch tránh New Zealand để trả đũa vụ nước này cấm Hoa Vi triển khai mạng 5G. Tuy nhiên, Jason Young, giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc đương đại tại Đại học Victoria, New Zealand, cho biết ông không thể tìm thấy một bài báo có nội dung tương tự trên trên báo chí tiếng Hoa. Theo ông, tin tức nói trên chỉ để nhắm vào độc giả Zealand. Năm 2018, New Zealand đã đón gần nửa triệu khách du lịch Trung Quốc.

(RFI) – 7 sinh viên bị kết án 3 tháng tù giam và lao động cưỡng bức vì đốt ảnh chân dung của nhiều bộ trưởng, trong đợt tuần hành hồi cuối năm 2018. Phán quyết ngày 13/02/2019 của một tòa án ở thành phố Mandalay bị coi là ví dụ tiêu biểu cho sự vi phạm quyền tư do ngôn luận. Theo Athan, tổ chức bảo vệ quyền tự do ngôn luận Miến Điện, số vụ xét xử tội phỉ báng trên mạng internet dưới chính quyền hiện tại là 150 vụ, cao hơn nhiều so với 11 vụ thời chính quyền tiền nhiệm.

(Le Parisien) – Hải quan Hồng Kông thu giữ 40 kg sừng tê giác với tổng giá trị gần 1 triệu euro. Hai người vận chuyển sừng tê giác đã bị bắt. Theo nhà chức trách, khoảng 24 sừng tê giác nói trên được vận chuyển từ Johannesburg, Nam Phi đến thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.